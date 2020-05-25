【台灣直擊】台中移民熱門地 港人買「筍盤」易中伏

近幾年不少移民台灣的港人，選擇台中而非台北「落腳」，原因是台中不論生活及創業成本較台北低，而且台中發展不及台北，感覺悠閒，可真正慢活。在台中生活8年的80後港人馮惠貞，在澳洲工作假期認識了來自台中的丈夫，她自2012年便移居台灣，成為台中「新抱」，現時育有兩名子女，她早已融入當地，儼如半個台中人。

馮惠貞指近年台中多了許多茶餐廳，大部份都是投資移民過來的港人開的。根據在台港人平台《樂活台灣》的資料，台中的港人食肆多達80間，比台北還要多。有港人移民問過她，在台中做什麼生意好，「我不知道那門生意好，唯一不贊成是做餐飲，入場門檻低，但執笠機會亦高。」她說除非在香港做開餐飲，她所見港人開的茶餐廳，一般5間新店，3至4年後只剩1間。

台中人慣計CP值

馮惠貞夫家在當地有投資物業，令她對台中樓巿有認識。她觀察到，有港人仍然用港人思維在台投資。如港人見台中吉舖多，舖租低面積大，又近大街，以為是「筍舖」，

「香港人口密，街舖易做生意，但台灣很多空舖，因為門前難停車，所以無人租。」

另一例子是茶餐廳賣沙嗲牛肉麵，台灣人驚訝竟用公仔麵，「你們有所不知，台灣人對食公仔麵很反感的，是捱餓迫不得已才吃的。我初來台灣，我老公問我早餐吃什麼，我說食公仔麵，他反問我：『你好窮呀？』」而公仔麵餐要收台幣120元（約30港元），當地有肉有飯的「便當」才80、90元台幣（約20至22港元），對於消費講求「CP值」的台中人來說，會嫌茶餐廳貴。所謂「CP值」，她解釋即「抵食夾大件」，她指台中消費力不算高，「港人覺得值得又俾得到就會幫襯，但台中人會計得好盡。」港人茶餐廳生意單靠在港人亦難以維持，估計台中僅約500人。

此外，港人覺得磚頭必保值，而台中的二手樓巿不旺，有台灣傳媒年初報導，台中巿跟台北、高雄及新北巿比較，其二手房最難脫手，平均長達83日才賣出。

「這裏的樓價會隨樓齡而下調，除非物業的位置很好，例如在學區，並且是有名的建築商興建，較有質素保證的。」

不少港人會視海景樓為Dream Home，但向海樓在颱風季有機會首當其衝受破壞，而台灣打風風力可高達15至16級。馮惠貞指有港人移民告訴她，在台中買了一個無敵海景單位，約250萬港元而已，那位先生憧憬搬入去過看海的生活，完全低估台灣颱風威力 ，

「他說建築商保證新樓可抵擋17級風，但本地人絕不會買，他們會反問，為什麼好端端一幢樓要抵擋17級風？」

節錄自第610期《iMoney Focus》封面故事。

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