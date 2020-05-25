【名師判囚】「補習天王」蕭源判囚14個月　裁判官：被名聲沖昏頭腦

中文補習名師蕭源涉於中學文憑考試（DSE）中，串謀兩名口試主考員，取得2016及2017年的中文口試試題及評分準則，蕭源早前被裁定2項串謀公職人員行為失當罪罪成，今（25日）於屯門裁判法院被判監14個月，次被告判監8個月；餘下1名被告判監5個月，緩刑2年。裁判官判刑時斥，蕭源被自己名聲沖昏頭腦，利用朋友犯案，結果令他們身敗名裂，更直言「DSE的公平性經不起衝擊」。

被告蕭志勇（又名蕭源，42歲）、張國權（43歲）及吳宏樑（43歲），蕭被裁定2項串謀公職人員行為失當罪罪成，張及吳則各被控1項串謀公職人員行為失當罪罪成。裁判官水佳麗判刑時指，不相信蕭及張如此無知，不知道其行為會打擊考試制度，亦指法庭對非為作弊的說法感到疑惑，「如果唔係幫學生出貓，咁點樣幫學生」。

蕭的代表律師今早求情時指，蕭案發後已遭現代教育停職，現從事網上教學，每月收入2至3萬元，背景報告內容大致良好正面。代表律師續求情指，蕭承認自己的行為是洩密，但出發點卻並非「幫學生出貓」，他於facebook專頁分享考試資料是「噱頭式」宣傳手法，希望考生認為他有秘密資料，以召來更多學生，從而令考生成績更進步，「高一分，前程就好一啲」。裁判官聽罷後則回應，看到蕭犯案只為其個人利益。

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