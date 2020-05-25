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【美國經濟】特朗普承諾：明年經濟會急彈 向偉大轉變

環球社會熱點 15:52 2020/05/25

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特朗普為救選情向選民宣稱，美國經濟今年底會有改善，並於明年復甦。

全球多國新冠肺炎疫情放緩，但環球經濟遭疫情拖累，美國更有超過3,800萬人失業。美國總統特朗普爭取於今年11月的總統大選連任，如經濟持續衰退將成其連任最大阻力。特朗普為救選情向選民宣稱，美國經濟今年底會有改善，並於明年急彈（soar）。但有專家認爲特朗普過於樂觀，料美國失業率到今年底仍達雙位數。

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美國累計有164.3萬人確診，日增約2萬人確診，與月初處於高峰時的3.4萬宗相比，疫情有緩和趨勢。但疫情高峰期閒各州實施居家令及停工停產，都已重創美國經濟。即使目前不少州份已逐步重開，但經濟仍未有明顯改善。自3月中以來，首次申領失業救濟人數已超過3,800萬人。

美國總統特朗普（Donald Trump）為救選情，近日不斷向選民強調經濟明年將會急彈，甚至表示：

這是向偉大轉變，你將在今年第4季看到一些不錯的數字，而且明年（經濟）表現會很出色。

（It’s a transition to greatness. You’re going to see some great numbers in the fourth quarter, and you’re going to end up doing a great year next year.）

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但白宮經濟學家哈塞特（Kevin Hassett）及波士頓聯邦儲備銀行行長羅森格倫（Eric Rosengren）周日表示，美國失業率即使到大選之日，仍可能達到雙位數。羅森格倫又估計，政府如要恢復去年2月底的低失業率水平，可能要採取疫苗或各項醫療新措施，以降低民眾外出的風險。

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責任編輯：鄭錦玲

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