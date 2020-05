【美國經濟】特朗普承諾：明年經濟會急彈 向偉大轉變

▲ 特朗普為救選情向選民宣稱,美國經濟今年底會有改善,並於明年復甦。

全球多國新冠肺炎疫情放緩,但環球經濟遭疫情拖累,美國更有超過3,800萬人失業。美國總統特朗普爭取於今年11月的總統大選連任,如經濟持續衰退將成其連任最大阻力。特朗普為救選情向選民宣稱,美國經濟今年底會有改善,並於明年急彈(soar)。但有專家認爲特朗普過於樂觀,料美國失業率到今年底仍達雙位數。

美國累計有164.3萬人確診,日增約2萬人確診,與月初處於高峰時的3.4萬宗相比,疫情有緩和趨勢。但疫情高峰期閒各州實施居家令及停工停產,都已重創美國經濟。即使目前不少州份已逐步重開,但經濟仍未有明顯改善。自3月中以來,首次申領失業救濟人數已超過3,800萬人。

美國總統特朗普(Donald Trump)為救選情,近日不斷向選民強調經濟明年將會急彈,甚至表示:

這是向偉大轉變,你將在今年第4季看到一些不錯的數字,而且明年(經濟)表現會很出色。

(It’s a transition to greatness. You’re going to see some great numbers in the fourth quarter, and you’re going to end up doing a great year next year.)

但白宮經濟學家哈塞特(Kevin Hassett)及波士頓聯邦儲備銀行行長羅森格倫(Eric Rosengren)周日表示,美國失業率即使到大選之日,仍可能達到雙位數。羅森格倫又估計,政府如要恢復去年2月底的低失業率水平,可能要採取疫苗或各項醫療新措施,以降低民眾外出的風險。

