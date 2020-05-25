移居台灣門檻低 50萬港元即可成事？

要生活如意，除了要調整自己的心態、生活態度之外，一個適合自己居住的地方也相當重要，畢竟我們每天都要生活在同一地方，該地方的氛圍當然會影響我們的生活。如果覺得香港的生活不太適合自己，又可以怎樣呢？移民也許是一個不錯的選擇，但如果資金有限，又有什麽地方可以考慮一下？移民台灣最低的門檻只需50萬港元，對於資金有限的朋友絕對是福音。

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根據台灣官方資料顯示，現時港人有4 種方式可以辦理移民：

1.投資移民

申請人只需在台灣投資 600 萬元新台幣（約 150 萬港幣），經審查通過後便可獲得居留證，並須在台連續居住滿一年（一年內需出境 30 天），或居留滿兩年且每年在台居住滿 270 天以上，即可申請在台定居。

2.技術移民

申請人須具備專業技術能力，並取得香港政府之執業證書，或在學術、科學、文化、新聞、金融、保險、證券、期貨、運輸、郵政、電信、氣象或觀光專業領域有特殊成就者。

3.創業移民

除了投資移民外，申請人若有在台創業意願，台灣內政部另有「創業家簽證」。雖然投資金額相較「投資移民」較低，只需要約 200 萬元新台幣（約 50 萬元港幣），但符合申請條件較難，需要連續居留滿五年，且每年在台灣居住 183 日以上才可申請定居。

4.讀書升學

港人在台灣升學畢業後，留台工作居留連續滿 5 年，每年在台居住 183 日以上，且最近 1 年於台灣平均每月收入超過中央勞工主管機關公告基本人工 2 倍者，便可申請定居

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