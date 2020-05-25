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【香港出口】港4月出口貨值跌3.7%　勝市場預期

商業 16:32 2020/05/25

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政府統計處公布，月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌3.7%和6.7%。出口表現勝市場預期的下跌4.5%。

【香港出口】港4月出口貨值　市場預期跌4.5%

繼3月份錄得5.8%的按年跌幅後，４月份商品整體出口貨值為3,095億元，較去年同月下跌3.7%；至於商品進口貨值為3,328億元，較去年同月下跌6.7%。今年４月份錄得有形貿易逆差233億元，相等於商品進口貨值的7.0%。

【香港出口】疫情影響未完全浮現　分析師料下季出口跌最多10%

與去年同月比較，４月份輸往亞洲的整體出口貨值上升2.7%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣（升21.6%）、日本（升10.7%）和中國內地（內地）（升9.4%）。另一方面，輸往印度（跌61.6%）、新加坡（跌27.7%）和馬來西亞（跌14.7%）的整體出口貨值則錄得跌幅。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是美國（跌24.6%）、德國（跌19.6%）和英國（跌6.9%）。

按主要貨品類別分析，與去年同月比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「通訊、錄音及音響設備和儀器」跌20.9%、「非金屬礦物製品」跌64.3%，以及「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」跌37.3%。然而，「辦公室機器和自動資料處理儀器」及「電動機械、儀器和用具及零件」的整體出口貨值則錄得升幅，分別升26.2%和6.2%。

【香港出口】港出口3月跌5.8%　勝市場預期

政府發言人指，月份商品出口繼續按年下跌，儘管跌幅輕微收窄。新冠肺炎病疫情在美國和歐盟仍然嚴重，輸往這兩個市場的出口繼續錄得雙位數跌幅。雖然輸往內地的出口顯著增加，但輸往很多其他亞洲市場的出口錄得不同程度跌幅。展望未來，在疫情受控前，環球經濟將會繼續疲弱，因此香港的商品出口表現短期內料會持續受壓。

責任編輯：蘇穎琪

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