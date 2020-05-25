【英國疫情】英首席顧問涉嫌違反居家令　約翰遜賭政治聲譽為其辯護

英國正處於逐步解封中，惟英國首相約翰遜（Boris Johnson）的首席顧問卡明斯（Dominic Cummings），於疫情封鎖期間外出，約翰遜亦因力撐卡明斯，而面臨內閣質疑，英國《衛報》指約翰遜為卡明斯保駕護航，正賭上其「政治聲譽」（political reputation）。

根據《衛報》報道，卡明斯在封鎖封鎖期間，曾駕車離開倫敦，前往超過400公里以外的地方。卡明斯解釋稱，這是因為其太太出現徵狀，新冠肺炎徵狀，卡明斯擔心自己亦將出現徵狀，沒有能力照顧4歲的兒子，因此驅車向其家人尋找協助。

約翰遜強調卡明斯的行為是「負責任、合法、正直」（acted responsibly, legally and with integrity），並表示，卡明斯的決定是每位父親的本能，他相信英國民眾確實了解事情經過後，都會理解他的做法。

目前內閣正呼籲卡明斯辭職，據報卡明斯亦將因為涉嫌違反自我隔離和封鎖規定，面臨當地警方調查。早前英國首席醫療官卡爾德伍德（ Catherine Calderwood）、英國傳染病專家佛格森（Neil Ferguson），皆因違反居家令而提出請辭。

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