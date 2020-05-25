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【德國疫情】解封後爆教會集體感染 過百人確診

環球社會熱點 13:52 2020/05/25

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德國疫情恐有再爆發跡象，德國早前逐步解封後，法蘭克福爆發集體感染新冠肺炎，教會感染群組確診者增至逾107人。目前未知所有確診者是否同日出席宗教儀式。

德國官員指，法蘭克福一間教會2周前舉行崇拜後，當地居民及周圍的社區都出現集體感染，至今確診者增至107人。當局相信，大部份患者不是在崇拜期間受感染，而是在活動後受感染。

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黑森州（Hesse）衞生部長克洛斯（Kai Klose）指，當局正追查出席宗教儀式人士名單以及其接觸者。

克洛斯又指，此情況反映尤其在放寬限制的情況下，保持警惕及不要粗心的重要性。

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德國5月初宣布，因應疫情放緩，決定放寬部分限制措施，包括重開教堂。不過，政府要求參與宗教儀式的人士必須保持逾1.5米的距離，教堂亦需要放置防疫用品。

涉事教會高級成員強調，社區內已保持社交距離，包括建議人與人之間保持約6英尺的距離，並對設施進行了消毒。他又指，教會在可見的將來現已取消崇拜活動，並改為在網上舉行。

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責任編輯：林嘉莉

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