【海外移民】去年逾5000港人到台居留　或成移民新趨勢？

自去年起，就有不少人討論移民計劃，據台灣內政部移民署統計資料顯示，去年就有逾5000人在台居留，較前年增四成以上。在年9月至今年3月，每個月平均有超於600港人在台居留。移民署預料，港人到台灣定居或成新趨勢。

據《中央社》報道，內政部移民署統計，去年來台居留港人達5858人，較前年的4148人增加41.12%；今年前4月港人來台居留的人數為2383人，獲得居住許可的人數為474人。

9月來台居留的港人就為882人，10月則為1243人，當中部分原因是來台升讀的港生申請居留，而其後的11月、12月，以至今年的第1季，港人來台居留的人數，每月都超過600人。

數據亦顯示，去年香港居民來台獲得定居許可的人數也來到1474人，較前年的1090人多出35%，也遠高於105年（2016年）、106年（2017年）的1086人、1074人。

移民署官員指出，近年港人來台居留、定居的人數有逐漸增加的趨勢，不排除未來仍會持續增加。

*根據「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」規定，港人申請來台居留有16種情況，包括直系血親或配偶在台灣設有戶籍、具有專業技術能力，並已取得香港或澳門政府之執業證書、在特殊領域的應用工程技術上有成就，以及在台灣有新台幣600萬元以上的投資等。

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