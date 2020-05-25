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日本全面解除緊急狀態　 Apple Store本周重開（第二版）

金融經濟 17:20 2020/05/25

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外媒報道，日本的多家蘋果零售店（Apple Store）料於本周重開。

新冠肺炎疫情下，蘋果公司（美︰AAPL）於全球各地的分店亦要關局部關閉。據外媒報道，蘋果計劃本周在日本重開其已關閉數的零售店，位於福岡和名古屋的兩家門店將於5月27日重新開業。日本首相安倍晉三正式宣布，全面解除國家緊急事態宣言。

在日本的其他8間蘋果零售店的重新開業日期尚未公布。日本東京仍然處於官方的緊急狀態，外界普遍預計本周將解除。蘋果已經在澳洲、德國、奧地利、南韓、瑞士等地重新開放零售店，在意大利和美國的一些門店也已經重啟。

安倍晉三於香港時間周一下午宣布，解除在北海道、埼玉、千葉、東京、神奈川5個都道縣仍在持續的緊急事態宣言。他表示日本新冠疫情已得到控制，與7大工業國（G7）相比，日本感染率低，隨緊急狀態解除，職業棒球比賽和音樂會將重新開放，對酒吧、夜店就有特設指引，安倍承認要恢復經濟正常運行需時相當長。

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