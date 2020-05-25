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少女持SpaceX創辦人舊電話號碼　狂接上太空請願

科技 16:15 2020/05/25

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25歲的Lyndsay Tucker投訴，自己擁有馬斯克的舊電話號碼，使她不斷收到「希望能上太空」的訊息請願，令她相當煩惱。

科技狂人馬斯克（Elon Musk）旗下太空公司SpaceX，將於周三（27日）發射「龍」飛船，進行載人升空任務從少擁有太空夢的馬斯克，自然吸引不少粉絲愛戴。近日就有名美國少女投訴，皆因她擁有馬斯克的舊電話號碼，使她不斷收到「希望能上太空」的訊息請願，令她相當煩惱。

>>>Facebook人工智能負責人炮轟馬斯克：不諳AI亂講一通

>>>【太空競賽】Tom Cruise上太空拍戲　Space X聯NASA參與製作

據美國全國公共廣播電台（NPR）報道指，25歲的Lyndsay Tucker在數年前開始，每天收到至少3個來自陌生號碼的短信或電話，稱要尋找馬斯克，並提出不同的問題，如要求馬斯克帶他們上太空；一名南非商人表示要購買1000輛Cybertruck；美國國稅局（Internal Revenue Service）向他提出複雜的稅收問題等。

（NPR資料圖片）

（NPR資料圖片）

Tucker坦言，剛開始相當抗拒接收訊息，但久而久之會發現不少有趣故事。她又笑言，自己會開始留意關於馬斯克的新聞報道，「因為有人打電話來問我，我就可以回答了。」但她又補充，有時要不停接的電話，實在是相當煩惱。

據公開記錄顯示，Tucker現時的電話號碼，是與馬斯克多年前在帕羅奧圖買賣的公寓所留的資料，而且電話號碼更被複製在不少網站上。馬斯克刪除該電話號碼後，電訊商AT＆T隨機分配予Tucker，令不少人以為該電話號碼依然屬於馬斯克。

>>>Tesla研發全新電池技術　以降低電動車價格

責任編輯：曾曉汶

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