【港版國安法】港國金中心地位 關鍵不單留住資金（訂戶專享） 金融經濟 16:27 2020/05/25 分享： 全國人大決定將國安法引入香港，在美、英為首的海外國家引起廣泛迴響。美國白宮員工率先表態，指港版國安法將令本港失去高度自治，將因而制裁中國及香港。投資市場籠罩不明朗因素，港股經上周五急瀉逾千三點後今續偏軟。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【港版國安法】政治市散戶難自處 恒指「第二隻腳」風險增（訂戶專享） 2020/05/22 【港版國安法】政治市散戶難自處 恒指「第二隻腳」風險增（訂戶專享） 【中美金融戰】美迫令中概股回歸 港交所穩賺不賠?（訂戶專享） 2020/05/21 【中美金融戰】美迫令中概股回歸 港交所穩賺不賠?（訂戶專享） 新經濟股賺快錢 沒有想像般容易（訂戶專享） 2020/05/20 新經濟股賺快錢 沒有想像般容易（訂戶專享） 【恒指改革】阿里染藍無助吸中概股來港 爭迎北水更要緊（訂戶專享） 2020/05/19 【恒指改革】阿里染藍無助吸中概股來港 爭迎北水更要緊（訂戶專享） 【恒指改革】新經濟股蓄勢闖恒指 散戶「有辣有唔辣」（訂戶專享） 2020/05/18 【恒指改革】新經濟股蓄勢闖恒指 散戶「有辣有唔辣」（訂戶專享） 倫敦 紐約 香港 GDP 經濟 金融機構 美股 香港股票 國安法 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入