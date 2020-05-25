【港版國安法】港國金中心地位 關鍵不單留住資金（訂戶專享）

全國人大決定將國安法引入香港，在美、英為首的海外國家引起廣泛迴響。美國白宮員工率先表態，指港版國安法將令本港失去高度自治，將因而制裁中國及香港。投資市場籠罩不明朗因素，港股經上周五急瀉逾千三點後今續偏軟。

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