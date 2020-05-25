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【口罩供應】「Q嘜」認證口罩可信嗎？　標誌局：每年巡查兩次

商業 13:21 2020/05/25

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該五間本地口罩品牌包括國藥科技的SPT Mask、新德利（亞洲）的AQA、明輝實業國際的Pasion、中國國際資源集團的Procare HK及匯愛香港的CareHK。 （陳靜儀攝）

本港今日有五間港產口罩生產商獲得「Q嘜」認證，確保其口罩的品質符合特定水平。

該五間本地口罩品牌包括國藥科技的SPT Mask、新德利（亞洲）的AQA、明輝實業國際的Pasion、中國國際資源集團的Procare HK及匯愛香港的CareHK。

【口罩供應】五款港產口罩獲「Q嘜」認證　通過ASTM美國標準

香港優質標誌局高級經理鄭永健指出，現時「Q嘜」口罩認證是根據世衛指引，以美國ASTM F2100為測試標準。口罩凡獲得「Q嘜」認證即接近ASTM F2100 Level 1的水平，且包裝說明符合口罩品質。

「Q嘜」認證的有效期為一年，年內當局會抽查兩次，包括生產環境以及口罩測試，確保原材料的品質、倉庫環境、生產機器皆符合標準。如果出現任何突發情況，則會額外安排巡查。

香港優質標誌局又指，現時處理5至6間本地口罩廠商的「Q嘜」認證申請。

【口罩供應】Pricerite實惠X CareHK匯愛口罩　即時接受登記（附連結）

AQA、Procare HK擬6月發售

該五間口罩品牌當中，新德利（亞洲）的AQA，以及中國國際資源集團的Procare HK皆未正式推出市面；料6月可推出至零售市場。其餘三間亦已推出市面，或曾進行預售。

新德利（亞洲）的口罩生產線獲政府資助，其執行董事呂偉指日前政府已驗收其口罩。他透露，政府擬更改包裝至每盒10個裝，相信是配合向市民派發口罩的計劃。

【口罩供應】本地口罩生產資助計劃　9條生產線已獲第一級或以上認證

記者：葉泳珊

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