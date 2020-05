【中美角力】白宮官員：中國瞞疫 堪比切爾諾貝爾核災

▲ 白宮國家安全顧問奧布萊恩(Robert O’Brien)稱中方瞞報疫情,將會與切爾諾貝爾核災一樣載入史冊。

新冠肺炎疫情及全國人大決定設立港版國安法,令中美兩國關係加劇緊張。美國白宮再次批評中國處理新冠疫情的手法,白宮國家安全顧問奧布萊恩(Robert O’Brien)稱中方瞞報疫情,將會與切爾諾貝爾核災一樣載入史冊。

【港版國安法】伊朗表態撐國安法 譴責外部勢力干涉中國內政

新西蘭5.8級地震 總理訪問直播處變不驚

奧布萊恩周日(24日)接受美國全國廣播公司(NBC)的訪問時稱,中國於去年11月起已得悉新冠肺炎疫情,又指「病毒起源於武漢」(originated in Wuhan)。他批評中方對世界衛生組織(WHO)説謊,及阻止外部專家獲取疫情信息。

奧布萊恩再進一步砲轟中國:

他們對疫情的隱瞞,將連同切爾諾貝爾事件一起載入史冊。

(The cover-up that they did of the virus is going to go down in history, along with Chernobyl.)

英媒:新法律建議指可給予BNO持有人居英權

【港版國安法】白宮國安顧問:華府或制裁中國

奧布萊恩甚至指中國「向全球釋出病毒」(unleashed a virus on the world),摧毀了美國數以萬億美元計的美國財富,美國要於疫情期間用這筆錢來維持經濟及令美國人生存。

中國外長王毅周日表示,利用一切機會對中國抹黑的「政治病毒」正在美國擴散,更試圖將中美關係推向所謂的新冷戰。他更指出,病毒溯源為嚴肅複雜的科學問題,應由科學家和醫學專家研究,批評美國有政治人物迫不及待把病毒標籤化、把溯源政治化、對中國污名化。

巴西確診全球第2多 14日内曾到訪者遭美國禁入境

【港版國安法】彭定康:國安法事件應納G7峰會議程

責任編輯:何穎兒

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品