【中美角力】白宮官員：中國瞞疫 堪比切爾諾貝爾核災

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【德國疫情】解封後爆教會集體感染 過百人確診
新冠肺炎疫情及全國人大決定設立港版國安法，令中美兩國關係加劇緊張。美國白宮再次批評中國處理新冠疫情的手法，白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）稱中方瞞報疫情，將會與切爾諾貝爾核災一樣載入史冊。
奧布萊恩周日（24日）接受美國全國廣播公司（NBC）的訪問時稱，中國於去年11月起已得悉新冠肺炎疫情，又指「病毒起源於武漢」（originated in Wuhan）。他批評中方對世界衛生組織（WHO）説謊，及阻止外部專家獲取疫情信息。
奧布萊恩再進一步砲轟中國：
他們對疫情的隱瞞，將連同切爾諾貝爾事件一起載入史冊。
（The cover-up that they did of the virus is going to go down in history, along with Chernobyl.）
奧布萊恩甚至指中國「向全球釋出病毒」（unleashed a virus on the world），摧毀了美國數以萬億美元計的美國財富，美國要於疫情期間用這筆錢來維持經濟及令美國人生存。
中國外長王毅周日表示，利用一切機會對中國抹黑的「政治病毒」正在美國擴散，更試圖將中美關係推向所謂的新冷戰。他更指出，病毒溯源為嚴肅複雜的科學問題，應由科學家和醫學專家研究，批評美國有政治人物迫不及待把病毒標籤化、把溯源政治化、對中國污名化。
責任編輯：何穎兒
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