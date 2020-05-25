東森網購攻港　用戶分享產品Link獲分紅

▲ 東森全球新連鎖事業東南亞行政總裁伍珮瑩表示，傳統電商在香港很難做，因營運成本高、市場小。（程志遠攝）

每天都會碌WhatsApp，你又知不知社交電商如何操作？台灣東森網購平台今年正式打進香港市場，與一般網購不同，目標是透過培養一班中間分銷者，接觸最多終端買家，聲稱創業成本只需一部手機，從社交媒體上實現多層次直銷。

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自4月「東森購物App」正式登港，目前會員約百名。東森全球新連鎖事業（ecKare）東南亞行政總裁伍珮瑩表示，以往朋友網購與自己無關，現在卻能因而賺錢。「安在家中滑手機，Share（分享）商品網址連結後即有錢袋。」

她提醒，這批會員並非一般購物網的註冊買家，而是分銷者。「他們成功將商品推介出去後，可賺取以美元結算的PV（Pointed Value），從每張定單中獲得分潤。不同產品將獲不同PV，由商品零售商決定金額比例。」

▲ 伍佩瑩指出，串連零售商、分銷者、客戶的現有資源，是真正的共享經濟。（程志遠攝）

會員制分銷 入場門檻數百元

簡單而言，如果想推薦A品牌唇膏，當會員點擊「我要賣」，複製網址連結分享給朋友後，買家將商品加入購物車，付款完成後便能產生分潤PV，並自動呈現在會員的「分享購物成效報表」，列出近期零售金額、已入帳PV等數據。即使朋友不想買唇膏也沒關係，只要曾經點過其專屬連結，72小時內其在東森買的任何東西，PV回饋獎金一樣發給會員，過程中，買家如平時網購般，對回佣毫不知情。

會員除當店主外，亦可邀請好友齊齊做生意。「朋友登記成為實習店主後，獲分一半PV，生意做大後更可開分店。」正式加盟後，分為主任、副經理、經理、超級經理等，獎金比率按級別高低分配，條件是每月須入手試用平台上產品，入場門檻僅數百元。「由會員去累積口碑並提高客戶忠誠度，刺激消費需求。」

▲ 當會員分享專屬的商品網址連結後，朋友成功購入商品即產生分潤PV，獎金將於下月自動匯入會員的銀行戶口。（程志遠攝）

▲ 會員除當店主外，亦可邀請實習店主加盟。（受訪者提供圖片）

美粧上架 月底增電器食品服裝

她強調：「我們將現有資源串聯起來，各取所需，是真正共享經濟。」不少人開網店，要找貨源、資金及物流，偶然出現責貨易招損失。「但東森的創業成本極低，會員只須做一件事--Share。」

「與其讓Facebook、Google利用你與朋友之間的互動，從每個Share、Like中賺錢，不如善用自己網絡賺私己。」她澄清，東森不是要做另一間HKTVmall，後者經營成本相當大，而是要讓零售商的廣告預算，統統回饋給平台會員，再透過社群分享商品資訊、共享回饋優惠，形成以人為中心、非以產品為主的社交電商。

現時平台提供美粧逾3萬件貨品，合共800個品牌，5月底前再新增電器、食品及服裝3大類。會員中心將定期舉辦講座，講解分紅概念、營商策略，又擺設Pop-Up Store推廣上架產品。

▲ 剛過去的周末，東森購物特設Pop-Up Store推廣自家產品，希望研發成果能提高客戶忠誠度。（受訪者提供圖片）

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香港屬試驗場 部署進軍東南亞

新冠肺炎疫情下失業大軍湧現，她鼓勵可試當東森店主，賺取第二份收入。「台灣有位單親媽媽，營業兩年已賺取6位數字港元，成為最高分潤PV十大會員。」東森ecKare於2017年成立，台營業額去年達9.3億新台幣（約2.4億港元）。

「香港是一個試驗場。」她承認，兩地市場難同日而語。「台灣東森品牌很大，經營電視台、房地產等業務，亦有自家廠房、車隊，故香港引入後要試物流、現金流是否走得通，欠缺資源下仍可行的話，才複製去全世界。」目標是未來幾年，東南亞包括越南、泰國、馬來西亞等市場，做到10億美元（約77億港元）業績。

記者：姚慧儀