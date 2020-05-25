【中概股回流】中金︰紅籌企業料未來數年逐步回流A股

▲ 中金認為，未來紅籌股會回流A股上市。

中美摩再度升，美國亦擬收窄對中概股的盛管，料進一步引發中概股回流潮。中金發表報告指，註冊地在境外、主要經營活動在境內的「紅籌企業」未來會回歸A股上市，潛在市值規模達13.8萬億元（人民幣.下同）。

報告指，紅籌股大概可分為兩類，一是市值大於2000億元；二是市值大於200億元，且符合創業板或科創板上市條件的創新型企業。

第一類企業合計市值12.3萬億元，第二類企業合計市值1.5萬億元，如果這些企業回歸A股平均新發行5%股份，合計融資額將達到6800億元，預計在未來2至3年內逐步成行。

中金認為，大市值紅籌和部分創新紅籌回歸A股，將促進資本市場支持實體經濟、支持創新升級，豐富A股的投資品種、提高整體上市公司質量，同時會對那些質地欠佳的偏小市值個股造成繼續進一步資金稀釋、促進優勝劣汰，中長期將改善中國股市生態。

過去紅籌回A吸引力不足

雖然紅籌股回歸早在2001年就提上了證監會的議程，但多年來境外紅籌公司想要在中國境內上市，需要拆除紅籌結構，把控制權轉回境內。然而，拆除紅籌架構通常涉及較為繁瑣的程序以及境內外法規的監管，紅籌回歸的吸引力不足。

近年來，在A股推進國際化及開放、增加包容性的背景下，具體推進紅籌企業回歸A股的政策陸續出台。2018年，《國務院辦公廳轉發證監會關於開展創新企業境內發行股票或存託憑證試點若干意見的通知》正式允許試點紅籌企業按程序在境內資本市場發行股票或者存託憑證上市，但對市值和行業要求的門檻仍然較高。

2019年7月，隨著科創板落地，紅籌企業科創板上市政策逐步出台，拓寬了紅籌企業A股發行股票或者CDR實現上市的途徑。今年五一前出台的創業板註冊制試點文件正式允許紅籌企業在創業板上市，並且明確了對已上市和未上市的境外紅籌企業赴創業板上市的標準。隨即，證監會發布《關於創新試點紅籌企業在境內上市相關安排的公告》，顯著降低了已境外上市紅籌企業的市值要求。除了原本2000億元的市值要求外，市值達到200億元且具有較強的科技創新能力也可選擇回歸。

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編輯︰侯景成