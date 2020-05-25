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【港版國安法】伊朗撐國安法 譴責外界干涉中國內政

環球政治 13:08 2020/05/25

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伊朗駐華大使館發聲明，表明支持港版國安法，譴責外部勢力干涉中國內政。

全國人大決定定立港版國安法，國際社會高度關注，西方國家質疑損害香港自治。伊朗則站在中國一方，表態支持中國通過加強法律維護秩序，確保香港穩定，強調伊朗不干涉他國內政，並譴責外部勢力干涉中國內政。

【港版國安法】佩洛西：北京完全不尊重法治

【國安法影響】中美重上撞車軌道 香港恐難全身而退

伊朗駐中國大使館周一在微博發帖文，力撐港版國安法，強調支持中國透過加強法律維護秩序，確保香港的穩定、繁榮和人民安全。

文章引述伊朗外交部聲明，稱伊朗不干涉他國內政，尊重世界各國主權及領土完整，重申尊重一個中國原則，並譴責任何外部勢力干涉中國內政，以及損害中國主權及領土完整的行徑。

【港版國安法】蓬佩奧譴責中國推國安法 促三思後行（附美國務院聲明）

【中美角力】達里奧：中國冉冉升起 美國卻在衰落

港版國安法消息一出，西方國家批評之聲鋪天蓋地，斥損害香港自治，違反中英聯合聲明，美國白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）形容，這基本上等如中國接管香港，揚言會制裁中國。

【港版國安法】中美膽小鬼博奕 特朗普或被迫奉陪

在北京，外交部多次回應外部批評，強調香港特區維護國家安全立法的問題純屬中國內政，任何外國無權干預。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。

【港版國安法】彭定康：國安法事件應納G7峰會議程

【5G角力】中國駐英大使：只有華為能助英國全面5G覆蓋

責任編輯：文青青

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