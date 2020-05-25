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【電子支付】龍運巴士支援AlipayHK、銀聯閃付及雲閃付App（第二版）

金融經濟 19:06 2020/05/25

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龍運巴士支援AlipayHK易乘碼、銀聯閃付及雲閃付App繳費服務。（AlipayHK提供）

更多公共交通工具接受二維碼（QR Code）支付車費。支付寶香港（AlipayHK）宣布，全線超過250部龍運巴士支援AlipayHK易乘碼付款。AlipayHK用戶即日起，可使用易乘碼支付龍運巴士車資，掃一掃即完成交易。

除龍運巴士全線接受易乘碼，AlipayHK表示，亦即將接入近1,500部綠色小巴，而的士的接入率都大幅增加，較去年增近5成。

龍運巴士36條線接受銀聯閃付、雲閃付App

銀聯國際宣布，連接機場、港珠澳大橋香港口岸、北大嶼山至新界的龍運巴士全部36條路綫，全線開通銀聯閃付拍卡及拍手機感應式支付，以及雲閃付App掃碼付費乘車。

即日起，雲閃付App用戶只需點擊香港地區首頁的乘車碼，即可直接掃碼乘車，車費可直接從App綁定的銀聯卡扣除。

龍運巴士同時開通受理銀聯閃付，持卡人憑具備是付功能的銀聯卡，或綁定銀聯卡的銀聯手機閃付產品，即可拍卡或拍手機乘車。

銀聯國際指，隨着港鐵將加入銀聯國際交通出行服務平台，於明年開通雲閃付App掃碼入閘服務。

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（第二版加入支付寶香港內容）

電子支付 小巴 的士 易乘碼 支付寶 QR Code 巴士 交通 香港 機場

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