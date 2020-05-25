香港永明金融於理柏基金香港年獎2020榮獲五項大獎 

【2020年5月22 日 – 香港】香港永明金融有限公司（「本公司」）繼獲得年度強積金供應商後，再憑藉其優異的強積金投資表現於理柏基金香港年獎2020（「理柏」）榮獲五項大獎，獲獎基金類別涵蓋香港股票、港元進取混合型及港元平衡混合型。獎項根據理柏的定性方法和專屬方式評定，反映基金表現的獨立性。



下列為本公司於理柏所榮獲的獎項：

● 香港股票 - 5年

● 香港股票 - 10年

● 港元進取混合型 - 5年獎

● 港元進取混合型 - 10年獎

● 港元平衡混合型 - 10年獎

永明資產管理（香港）有限公司行政總裁顏建華表示：「獎項肯定了我們的投資團隊的實力及能力。我們致力為客戶帶來可持續而優異的長期回報及全方位的退休方案。」香港永明金融有限公司財富及退休金業務總經理潘紀紅表示：「我們很榮幸憑藉過去多年優異的強積金投資表現於理柏榮獲多項殊榮。作為全港第三大強積金服務供應商，我們一直盡心盡力，打造專業而適合打工仔的退休金產品及服務，助客戶建構健康生活及建立終身理財保障。」



如欲進一步了解理柏基金香港年獎2020，請瀏覽https://www.lipperfundawards.com/Awards/HongKong/。

▲ 永明資產管理（香港）有限公司行政總裁顏建華（左一）及香港永明金融有限公司財富及退休金業務總經理潘紀紅（左二）於理柏基金香港年獎2020榮獲五項大獎。





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