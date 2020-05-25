新西蘭5.8級地震 總理訪問直播處變不驚【有片】

▲ 新西蘭於當地時間周一（25日）早上發生黎克特制5.8級地震，再有至少3次餘震, 暫時未有傷亡或損毀報告。其時，總理阿德恩（Jacinda Ardern）正在國會園區內的蜂窩大廈（Beehive）接受電視台訪問，從容應對。

新西蘭於當地時間周一（25日）早上發生黎克特制5.8級地震，再有至少3次餘震, 暫時未有傷亡或損毀報告。

地震發生在當地時間7時53分（香港時間凌晨3時53分），震央位於北島雷文市西北大約30公里, 震源深度37公里, 其後發生多次餘震, 強度介乎3.5級至3.7級。新西蘭北島中南部地區和南島北部地區均有震感，其中距勒文鎮約70公里的惠靈頓震感強烈。地震監測部門初時錄得5.9級強度, 其後修訂為5.8級。

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地震事發時，總理阿德恩（Jacinda Ardern）正在國會園區內的蜂窩大廈（Beehive）接受電視台訪問。地震一刻，阿德恩從容應對，環顧四周，淡定向在奧克蘭錄影廠的主持說：「我們這裡剛發生地震，震得頗厲害，我身後的東西在晃動。」她續說：「地震剛停止。我們安好，我不是站在吊燈下，我身處的建築也似乎很穩固。」

地震發生時正值繁忙時間，惠靈頓市的列車短暫停運，工程師評估受地震的影響程度；新西蘭國會大廈也短暫關閉。

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記者：葉芷樺

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