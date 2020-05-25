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【港版國安法】德國政界齊聲譴責：北京對權力缺乏安全感

環球政經 13:11 2020/05/25

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德國政界譴責中國企圖推行「港版國安法」，認為舉措突顯「一國兩制」形同虛設，亦反映北京缺乏安全感，並擔憂香港局勢將進一步惡化。

執政黨基民黨（CDU）國會外交委員會主席勒特根（Norbert Röttgen）在Twitter上表示，中國嘗試以國安法進一步限制港人自由權利，突顯一國兩制形同虛設，並斥責中國不尊重港人民主自治的權利。

相關文章：【港版國安法】英媒：約翰遜擬向港人提供庇護

基民黨團外交政策發言人哈爾特（Jurgen Hardt）指出，中國面臨經濟發展遲緩的壓力，加上應對疫情不力飽受批評，北京其實對權力缺乏安全感，中國領導人因此極力打壓言論和政治活動，並藉國安法把其範圍擴大到香港，目的是阻止港人的政治自覺擴散到中國。

執政的社民黨（SPD）團外交政策發言人施密德（Nils Schmid）憂心香港情勢會惡化下去，認為香港的穩定攸關德國與歐盟利益，這點要清楚告訴北京。

相關文章：彭定康倡G7討論中國強推港版國安法

在野的綠黨黨團主席戈林-艾卡特（KatrinGöring-Eckardt）則呼籲外長馬斯（Heiko Maas）召見中國大使，向他明確表示國安法通過的後果。她在Twitter表示，國安法意味香港自由的終結，未來任何對限制香港自治和言論自由的批評都會受到懲罰，北京藉此放棄一國兩制，香港局勢將進一步惡化。

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政治 外交 一國兩制 綠黨 Twitter 德國 國安法

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