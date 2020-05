▲ 英媒:新法律建議指可給予BNO持有人居英權

英國首相約翰遜(Boris Johnson)據報曾與議員商討接收香港難民一事,獲相當大支持。現再有報道指,英國新版法律指出,英國國籍法自1984年起進化,包括持有英國國民(海外)護照(BNO)持有人都擁有英國居留權。執政保守黨黨員亦致函內政大臣彭黛玲(Priti Patel),要求內政部重新檢視BNO的地位,包括居留權。

英國《衛報》報道指,英國御用大律師弗蘭斯曼(Laurie Fransman)指:

「英國國內國籍法自1984年起一直進化,以符合國際法律的期望,已擴大承認居留權,包括BNO持有人。」

(Domestic British nationality law has evolved since the 1984 declaration including by giving greater extension of the right of abode to ‘British nationals’, including BN(O)s, in compliance with the expectations of international law.)

英媒:約翰遜打算接收香港「難民」

【港版國安法】白宮國安顧問:華府或制裁中國

他又指出,英國政府一直認為在《中英聯合聲明》下,持有BNO的人士是被禁止獲得英國居留權,而這個想法是不正確。

報道指,保守黨國會議員希利(Bob Seely)、Imran Ahmad Khan已經收到這份法律建議,並就此致函彭黛玲,希望至少獲得政府一份明確的聲明,指BNO居留權的提議不存在任何法律障礙。

彭定康:港版國安法事件應納G7峰會議程

英加澳罕有聯合聲明表達關注 歐盟促尊重一國兩制

現時,持有BNO的人士有權訪英長達六個月,但不能直接因此在英國工作或獲得公民身份。

同為御用大律師的高仕文(Lord Goldsmith)在2月曾指,《中英聯合聲明》沒有提及持有BNO的人士的地位,而英國政府同日向中國發出的備忘錄內不包括居留權,但並不能因此永久限制英國政府往後的行動。

在北京,外交部早前回應有關提問時強調,香港是中國的一個特別行政區,香港特區維護國家安全立法的問題純屬中國內政,任何外國無權干預。

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯:楊心悅