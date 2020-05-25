  • 26°C
香港時間 : 2020525日 (一) 12:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【英國疫情】約翰遜為犯規顧問護航 外媒：賭上政治聲譽

環球社會熱點 12:14 2020/05/25

分享：

英國首相約翰遜的首席顧問卡明斯，被指違反封鎖令出門探望親戚，首相約翰遜更為其護航，激起多方不滿，成為眾矢之的。

英國針對新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情的封鎖措施，仍在逐階段解封，惟外媒報道，英國首相約翰遜的首席顧問卡明斯，被指違反封鎖令出門探望親戚，首相約翰遜更為其護航，激起多方不滿，成為眾矢之的。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）的首席顧問卡明斯（Dominic Cummings），被指違反政府抗疫指引及封鎖措施，曾駕車離開倫敦，前往超過400公里以外的地方，探望妻子。

巴西確診全球第2多 14日内曾到訪者遭美國禁入境

【美國疫情】病毒檢測疑誇大 CDC兩種測試混為一談

首相府表示，卡明斯的太太出現徵狀，卡明斯擔心自己及妻子，會因新型冠狀病毒失去能力，為了托管兒子而前往東北部。

約翰遜為卡明斯辯護，指出卡明斯在每一方面的表現，都是負責任、合法及誠實。

《衛報》形容，約翰遜為卡明斯護航是賭上自己的政治聲譽（staked his political reputation），而首相護航之舉，亦激起各界不滿。

【日本疫情】日媒：安倍決定解除東京緊急狀態 料周一宣布

【巴西疫情】病毒入侵亞馬遜森林 原住民社群死亡率奇高

保守黨內有議員要求卡明斯辭職。在野工黨黨魁施紀賢（ Keir Starmer）形容，約翰遜不對卡明斯採取任何行動，是侮辱國民因疫情作出的犧牲（“an insult to sacrifices made by the British people”），又言假如自己是首相，定將卡明斯革職。

首相府科學家團隊指:

「向一個不願相信科學的政府提供科學建議，是非常困難的。我希望，公眾會閱讀我們的論文，繼續以自己的理性，來彌補這個糟糕政府（的不足）。」（“It is very hard to provide scientific advice to a government which doesn’t want to listen to science. I hope, however, that the public will read our papers … and continue to make up for this bad government with their own good sense.”）

蘇格蘭政府首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）指，她早前接受其首席醫療官卡爾德伍德（ Catherine Calderwood），因違反封鎖令出門的請辭，她認為約翰遜應該效法這例子。

記者：葉芷樺

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

英國新冠疫苗未研發成功 美國已訂3億劑
2020/05/22
英國新冠疫苗未研發成功 美國已訂3億劑
【瑞典疫情】群體免疫無望？首都僅7%人有抗體
2020/05/22
【瑞典疫情】群體免疫無望？首都僅7%人有抗體
【美國疫情】160萬確診 特朗普為選情要各州重開教堂
2020/05/23
【美國疫情】160萬確診 特朗普為選情要各州重開教堂
南韓防疫部門：梨泰院夜店群組源頭或來自歐美
2020/05/23
南韓防疫部門：梨泰院夜店群組源頭或來自歐美
【巴西疫情】確診全球第2高 世衛：南美成疫情新震央
2020/05/23
【巴西疫情】確診全球第2高 世衛：南美成疫情新震央
傳染病 疫情 約翰遜 施雅晴 工黨 英國 倫敦 蘇格蘭 冠狀病毒 全球大流行

上一篇文章

英媒：新法律建議指可給予BNO持有人居英權

下一篇文章

【5G角力】中國駐英大使：只有華為能助英國全面5G覆蓋
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港版國安法】VPN下載量急升 NordVPN單日增120倍
【港版國安法】VPN下載量急升 NordVPN單日增120倍
【港版國安法】中美膽小鬼博奕 特朗普或被迫奉陪
【港版國安法】中美膽小鬼博奕 特朗普或被迫奉陪
【港版國安法】美國反制有1張王牌 3大弱點
【港版國安法】美國反制有1張王牌 3大弱點
【港版國安法】英媒：約翰遜打算接收香港「難民」
【港版國安法】英媒：約翰遜打算接收香港「難民」
【美國疫情分佈圖】確診破160萬 紐約容許10人内聚會
【美國疫情分佈圖】確診破160萬 紐約容許10人内聚會
新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日 時間12:00）