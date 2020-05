【英國疫情】約翰遜死攬犯禁顧問 外媒指賭上政治聲譽

英國針對新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情的封鎖措施,仍在逐階段解封,惟外媒報道,英國首相約翰遜的首席顧問卡明斯,被指違反封鎖令出門探望親戚,首相約翰遜更為其護航,激起多方不滿,成為眾矢之的。

英國首相約翰遜(Boris Johnson)的首席顧問卡明斯(Dominic Cummings),被指違反政府抗疫指引及封鎖措施,曾駕車離開倫敦,前往超過400公里以外的地方,探望妻子。

首相府表示,卡明斯的太太出現徵狀,卡明斯擔心自己及妻子,會因新型冠狀病毒失去能力,為了托管兒子而前往東北部。

約翰遜為卡明斯辯護,指出卡明斯在每一方面的表現,都是負責任、合法及誠實。

《衛報》形容,約翰遜為卡明斯護航是賭上自己的政治聲譽(staked his political reputation),而首相護航之舉,亦激起各界不滿。

保守黨內有議員要求卡明斯辭職。在野工黨黨魁施紀賢( Keir Starmer)形容,約翰遜不對卡明斯採取任何行動,是侮辱國民因疫情作出的犧牲(“an insult to sacrifices made by the British people”),又言假如自己是首相,定將卡明斯革職。

首相府科學家團隊指:

「向一個不願相信科學的政府提供科學建議,是非常困難的。我希望,公眾會閱讀我們的論文,繼續以自己的理性,來彌補這個糟糕政府(的不足)。」(“It is very hard to provide scientific advice to a government which doesn’t want to listen to science. I hope, however, that the public will read our papers … and continue to make up for this bad government with their own good sense.”)