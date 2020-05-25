  • 27°C
香港時間 : 2020525日 (一) 17:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【英國疫情】約翰遜死攬犯禁顧問 外媒指賭上政治聲譽

環球社會熱點 12:14 2020/05/25

分享：

英國首相約翰遜的首席顧問卡明斯，被指違反封鎖令出門探望親戚，首相約翰遜更為其護航，激起多方不滿，成為眾矢之的。

英國針對新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情的封鎖措施，仍在逐階段解封，惟外媒報道，英國首相約翰遜的首席顧問卡明斯，被指違反封鎖令出門探望親戚，首相約翰遜更為其護航，激起多方不滿，成為眾矢之的。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）的首席顧問卡明斯（Dominic Cummings），被指違反政府抗疫指引及封鎖措施，曾駕車離開倫敦，前往超過400公里以外的地方，探望妻子。

巴西確診全球第2多 14日内曾到訪者遭美國禁入境

【美國疫情】病毒檢測疑誇大 CDC兩種測試混為一談

首相府表示，卡明斯的太太出現徵狀，卡明斯擔心自己及妻子，會因新型冠狀病毒失去能力，為了托管兒子而前往東北部。

約翰遜為卡明斯辯護，指出卡明斯在每一方面的表現，都是負責任、合法及誠實。

《衛報》形容，約翰遜為卡明斯護航是賭上自己的政治聲譽（staked his political reputation），而首相護航之舉，亦激起各界不滿。

【日本疫情】日媒：安倍決定解除東京緊急狀態 料周一宣布

【巴西疫情】病毒入侵亞馬遜森林 原住民社群死亡率奇高

保守黨內有議員要求卡明斯辭職。在野工黨黨魁施紀賢（ Keir Starmer）形容，約翰遜不對卡明斯採取任何行動，是侮辱國民因疫情作出的犧牲（“an insult to sacrifices made by the British people”），又言假如自己是首相，定將卡明斯革職。

首相府科學家團隊指：

「向一個不願相信科學的政府提供科學建議，是非常困難的。我希望，公眾會閱讀我們的論文，繼續以自己的理性，來彌補這個糟糕政府（的不足）。」（“It is very hard to provide scientific advice to a government which doesn’t want to listen to science. I hope， however， that the public will read our papers … and continue to make up for this bad government with their own good sense.”）

蘇格蘭政府首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）指，她早前接受其首席醫療官卡爾德伍德（ Catherine Calderwood），因違反封鎖令出門的請辭，她認為約翰遜應該效法這例子。

記者：葉芷樺

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

英國新冠疫苗未研發成功 美國已訂3億劑
2020/05/22
英國新冠疫苗未研發成功 美國已訂3億劑
【瑞典疫情】群體免疫無望？首都僅7%人有抗體
2020/05/22
【瑞典疫情】群體免疫無望？首都僅7%人有抗體
【美國疫情】160萬確診 特朗普為選情要各州重開教堂
2020/05/23
【美國疫情】160萬確診 特朗普為選情要各州重開教堂
南韓防疫部門：梨泰院夜店群組源頭或來自歐美
2020/05/23
南韓防疫部門：梨泰院夜店群組源頭或來自歐美
【巴西疫情】確診全球第2高 世衛：南美成疫情新震央
2020/05/23
【巴西疫情】確診全球第2高 世衛：南美成疫情新震央
傳染病 疫情 約翰遜 施雅晴 工黨 英國 倫敦 蘇格蘭 冠狀病毒 全球大流行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情分佈圖】確診破160萬 紐約容許10人内聚會
【美國疫情分佈圖】確診破160萬 紐約容許10人内聚會
【港版國安法】中美膽小鬼博奕 特朗普或被迫奉陪
【港版國安法】中美膽小鬼博奕 特朗普或被迫奉陪
【BNO】英國新法律建議指 可給予持有人居英權
【BNO】英國新法律建議指 可給予持有人居英權
新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日 時間17:00）
【港版國安法】美國反制有1張王牌 3大弱點
【港版國安法】美國反制有1張王牌 3大弱點
【BNO】英國小報：約翰遜打算接收香港「難民」
【BNO】英國小報：約翰遜打算接收香港「難民」