【英國疫情】約翰遜死攬犯禁顧問 外媒指賭上政治聲譽

▲ 英國首相約翰遜的首席顧問卡明斯，被指違反封鎖令出門探望親戚，首相約翰遜更為其護航，激起多方不滿，成為眾矢之的。

英國針對新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情的封鎖措施，仍在逐階段解封，惟外媒報道，英國首相約翰遜的首席顧問卡明斯，被指違反封鎖令出門探望親戚，首相約翰遜更為其護航，激起多方不滿，成為眾矢之的。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）的首席顧問卡明斯（Dominic Cummings），被指違反政府抗疫指引及封鎖措施，曾駕車離開倫敦，前往超過400公里以外的地方，探望妻子。

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首相府表示，卡明斯的太太出現徵狀，卡明斯擔心自己及妻子，會因新型冠狀病毒失去能力，為了托管兒子而前往東北部。

約翰遜為卡明斯辯護，指出卡明斯在每一方面的表現，都是負責任、合法及誠實。

《衛報》形容，約翰遜為卡明斯護航是賭上自己的政治聲譽（staked his political reputation），而首相護航之舉，亦激起各界不滿。

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保守黨內有議員要求卡明斯辭職。在野工黨黨魁施紀賢（ Keir Starmer）形容，約翰遜不對卡明斯採取任何行動，是侮辱國民因疫情作出的犧牲（“an insult to sacrifices made by the British people”），又言假如自己是首相，定將卡明斯革職。

首相府科學家團隊指：

「向一個不願相信科學的政府提供科學建議，是非常困難的。我希望，公眾會閱讀我們的論文，繼續以自己的理性，來彌補這個糟糕政府（的不足）。」（“It is very hard to provide scientific advice to a government which doesn’t want to listen to science. I hope， however， that the public will read our papers … and continue to make up for this bad government with their own good sense.”）

蘇格蘭政府首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）指，她早前接受其首席醫療官卡爾德伍德（ Catherine Calderwood），因違反封鎖令出門的請辭，她認為約翰遜應該效法這例子。

記者：葉芷樺

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