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【5G角力】中國駐英大使：只有華為能助英國全面5G覆蓋

環球政治 12:12 2020/05/25

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中國駐英大使劉曉明表示，英國要在2025年實現全面5G覆蓋，只有華為能幫忙。（資料圖片）

中美5G角力加劇之際，英國作為美國傳統盟友，似乎決定站在美國一方，據報英國擬削減華為的5G參與度。中國駐英大使劉曉明旋即為華為護航，稱只有華為能幫助英國在2025年前實現全面5G覆蓋。

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劉曉明在中國中央電視台的節目上表示，華為在英國經營了17年，對當地電信、網路發展作出貢獻。他稱英國若要在2025年實現5G全面覆蓋，能夠幫助英國實現這個目標的，只有華為。

劉曉明早前曾稱，英國部分政客對冷戰思維上癮，若不被制止，這些人的行為將毒害中英關係，而現在正是國際社會最需要團結的時刻。

【港版國安法】英國首相約翰遜發言人：盼中方尊重香港權利和自由

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英媒報道，由於朝野對華為的反對聲強烈，加上顧及美國的取態，英國首相約翰遜（Boris Johnson）計劃削減華為在英國5G網絡建設上的參與，華為的參與度將由目前的35%，逐步降至2023年的0%。

英國外交事務委員會主席圖根達特（Tom Tugendhat）指出，約翰遜轉軚相信與疫情有關，他稱中國處理新冠病毒疫情的手法，令保守黨對華觀感變差，對華為的立場亦變得強硬。

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英國外相藍韜文（Dominic Raab）早前曾稱，疫情過後，中英關係亦不會回復到疫症爆發前的情況。

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責任編輯：文青青

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