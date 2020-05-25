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【兩會2020】中信証券︰特別抗疫債料以基建投資用途為主

金融經濟 12:09 2020/05/25

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中信証券預期，特別抗疫國債的流向以基建投資為主。

兩會期間，政府工作報告明確提出發行1萬億元人民幣的抗疫特別國債。 中信証券報告指出，預計集資所得將主要投向基建，其餘包括支持中小銀行永續債發行和加強公共衛生體系建設等。

報告指，預期抗疫特別國債發行方式上與普通國債一樣，主要向商業銀行等發行。在程序上，預計將在人大常委會審議後加速落地。在期限上，預計以10年期為主。在管理和償還上，預計納入政府性基金預算管理，利息由中央承擔，本金則由中央及地方共同承擔。

預計以基建加碼為主

該行預期，特別國債與專項債的推動下，預計全年基建增速約為14%。假設3.75萬億元人民幣的專項債中有50%用於基建，在此基礎上，保守估計特別國債至少可帶動基建增長5000億元人民幣。

中信証券認為，對於大型銀行和優質中型銀行，可通過推進永續債市場建設的市場化手段輔助其永續債發行。而對於其他中小銀行，或需要特別國債支持其發行。

相關文章︰【兩會2020】內地今年未定經濟增長目標　優先穩就業保民生

【兩會2020】李克強：中央積極開展國際合作　分享防疫技術、疫情信息

編輯︰侯景成

基金 人大常委 集資 人大政協兩會 國債
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