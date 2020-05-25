康希諾疫苗喜訊市場未受落 為何不似美股Moderna?

生物科技半新股康希諾生物 （06185） 今日股價再現波動。集團公布，經臨床試驗I期研究結果顯示，旗下新冠疫苗接種28天後具免疫原性，並認為疫苗值得進一步研究。

不過對於疫苗的消息，市場不非一面倒看好，康希諾股價今日續波動，曾升8%高見240元後，股價急跌28%低見160元，即高低波幅約逾3成。

股價衝高後急回 波幅逾3成

市場今日的反應，部分是因為康希諾股價近日已急升不少，部分投資者趁好消息出貨。憧憬疫苗的消息，康希諾日前曾現10連升，並股價屢創新高，曾較招股價累升10倍，成為生科股奇葩，不過幾日的波動，康希諾已蒸發大部分連日急升的漲幅。由年初至今，康希諾股價仍累升約2倍。

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另方面，康希諾的疫苗仍處於臨床試驗I期，距離正式上市仍有一段長時間，疫苗最終能否獲批，以疫苗的成效等，都存在變數。市場對變數的關注，亦令股價今日受壓。

Moderna報喜後先升後回 其後官方背書

康希諾的走勢，與上周美國生物科技企業Moderna（美：MRNA）相似。Moderna上周聲稱其新型冠狀病毒疫苗結果正面，消息推動該股上周一（18日）股價急升2成，美股道指亦受疫苗利好消息刺激，急升逾900點。不過，其後市場發展Moderna的「喜訊」存在疑點，包括公布的數據殘缺不全，又拒絕提供更多數據等，Moderna於上周二即時回落1成。

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其後美國國家過敏和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）對疫苗發表正面評論，有官方言論背書，Moderna股價於上周五才回升。美國政府正夥拍Moderna合作研發疫苗，福奇估計Covid-19疫苗第一階段研究的完整結果將在幾周內公佈。

康希諾表示，關於重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）（「Ad5-nCoV」）臨床試驗I期研究結果，結果顯示Ad5載體COVID-19疫苗接種後28天可耐受，並具有免疫原性，因而認為疫苗值得進一步研究，該研究論文亦已發表於《柳葉刀》（The Lancet）雜誌。

對於康希諾的疫苗消息，即使大行摩根士丹利看好成功機會，並將康希諾目標價由102元上調至258元，新目標仍遠低於康希諾上周曾創的高位285.8元，亦反映康希諾早前升勢過急。

康希諾現前股價波動，市場關注其疫苗的進展，倘往後有有力支持，將令市場對其疫苗的信心增加，股價仍有機再上。

責任編輯：錢家鋒

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