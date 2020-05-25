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二手買賣平台進軍樓宇市場　Carousell Property正式在港推出

科技 11:43 2020/05/25

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Carousell今（25日）宣布，正式在香港正式推出樓宇買賣平台Carousell Property。

來自新加坡的綫上買賣平台旋轉拍賣（Carousell）今（25日）宣布，正式在香港正式推出樓宇買賣平台Carousell Property，協助消費者於網上搜尋及瀏覽物業及其提供樓宇買賣相關服務。

>>>綫上拍賣Carousell　從二手買賣變分類平台

>>>Carousell夥品牌嚴打假貨 推權利持有者計劃

Carousell指出，消費者可透過Carousell應用程式瀏覽Carousell Property的產品和服務，而Carousell Property就提供各種類型的物業，包括住宅到工廠大廈，並分為本地放售、出租和其他地區類別。而且用家亦可在平台上搜尋家居服務如上門維修、搬運及送貨、清潔等；買賣家品、傢俱、廚房用品和電器等。

而Carousell Property自2019年的試用階段以來，上架的物業數量增長了近五倍。Carousell香港業務發展總監紀德康先生表示，港人追求速度和效率，租住和買賣樓宇過程費時，因此盼新功能有助消費者節省大量時間。

目前Carousell亦與多間房地產及搬遷公司成為合作夥伴，包括美聯物業、專營海外房地產的Sakura Global及高永搬屋等。

>>>Carousell推商用服務CarouBiz　助商家拓網上業務

責任編輯：曾曉汶

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