▲ 【港版國安法】白宮國安顧問:華府或制裁中國

全國人大決定設立港版國安法,針對顛覆國家、外部勢力干預等危害國家活動,在國際社會引起廣泛迴響。美國白宮國家安全顧問奧布萊恩(Robert O'Brien)指,如果中國決定實施港版國安法,華府可能對中國作出制裁。

奧布萊恩周日接受美國全國廣播公司(NBC)訪問時表示:

「在這個國安法下,中國基本上等如接管香港。」

(It looks like with this national security law, they're going to basically take over Hong Kong,)

奧布萊恩又指:

「一旦成真,根據1992年的《美國-香港政策法》及2019年的《香港人權與民主法案》,國務卿蓬佩奧可能無法證明香港保持高度自治。如果發生這種情況,會對香港和中國大陸實施制裁。」

(If they do, under the 1992 Hong Kong Policy Act and the Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019, Secretary Pompeo would likely be unable to certify that Hong Kong maintains a high degree of autonomy. And if that happens, there will be sanctions that will be imposed on Hong Kong and China.)

奧布萊恩認為,若港版國安法生效,會令香港難以繼續成為亞洲金融中心,令海外企業很可能遷出香港。

中國外交部此前表明,香港特區維護國家安全立法的問題純屬中國內政,任何外國無權干預。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移,貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移,反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。

