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【口罩供應】五款港產口罩獲「Q嘜」認證　通過ASTM美國標準

商業 11:22 2020/05/25

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五款首批港產口罩獲得「Q嘜」認證，在液體阻擋、過濾效能、壓力差、阻燃及衛生方面符合測試標準。 （葉泳珊攝）

五款首批港產口罩獲得「Q嘜」認證，在液體阻擋、過濾效能、壓力差、阻燃及衛生方面符合測試標準。

【口罩供應】Pricerite實惠X CareHK匯愛口罩　即時接受登記（附連結）

該五間本地口罩生產商包括國藥科技、新德利（亞洲）、明輝實業國際、中國國際資源集團及匯愛香港。香港工業總會轄下的香港優質標誌局已派專人到生產廠房實地視察，以確保生產流程達致優質水平。當局日後亦會作定期巡查及產品測試。

【口罩供應】本地口罩生產資助計劃　9條生產線已獲第一級或以上認證

【口罩供應】口罩廠退出本地口罩生產計劃　冀有更大彈性應對私人市場需求

工總表示，另外亦有數間口罩生產商正申請「Q嘜」認證；冀「Q嘜」認證可以增強消費者信心。

測試要求
ASTM F2100液體阻擋要求
ASTM F2100細菌過濾（BFE）要求
ASTM F2100壓力差要求
ASTM F2100阻燃要求
中國GB15979衛生要求

首批獲Q嘜認證的口罩品牌

國藥科技：SPT Mask
新德利（亞洲）：AQA
明輝實業國際：Pasion
中國國際資源集團：Procare HK
匯愛香港：CareHK

記者：葉泳珊

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