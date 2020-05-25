【口罩供應】五款港產口罩獲「Q嘜」認證　通過ASTM美國標準

▲ 五款首批港產口罩獲得「Q嘜」認證，在液體阻擋、過濾效能、壓力差、阻燃及衛生方面符合測試標準。 （葉泳珊攝）

五款首批港產口罩獲得「Q嘜」認證，在液體阻擋、過濾效能、壓力差、阻燃及衛生方面符合測試標準。

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該五間本地口罩生產商包括國藥科技、新德利（亞洲）、明輝實業國際、中國國際資源集團及匯愛香港。香港工業總會轄下的香港優質標誌局已派專人到生產廠房實地視察，以確保生產流程達致優質水平。當局日後亦會作定期巡查及產品測試。

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工總表示，另外亦有數間口罩生產商正申請「Q嘜」認證；冀「Q嘜」認證可以增強消費者信心。

測試要求

ASTM F2100液體阻擋要求

ASTM F2100細菌過濾（BFE）要求

ASTM F2100壓力差要求

ASTM F2100阻燃要求

中國GB15979衛生要求

首批獲Q嘜認證的口罩品牌

國藥科技：SPT Mask

新德利（亞洲）：AQA

明輝實業國際：Pasion

中國國際資源集團：Procare HK

匯愛香港：CareHK

記者：葉泳珊