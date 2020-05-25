巴西確診全球第2多 14日内曾到訪者遭美國禁入境

▲ 巴西已成爲全球確診病例第二多的國家，美國總統特朗普宣布對該國實施入境禁令。

南美洲的新冠肺炎疫情持續升溫，巴西已成爲全球確診病例第二多的國家。美國總統特朗普宣布，禁止過往14日曾到訪巴西的非美國籍人士入境美國，以免新一波疫情於美國爆發。

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根據實時統計網站Worldometers的數據，巴西截至本港周一（25日）上午11時的確診病例為363,618宗，死亡患者為22,716人。巴西有接近15萬名患者康復出院，活躍病例（未痊愈病例）有19萬宗，仍有約一半人確診，反映疫情未受控。

美國CNBC報道，特朗普周日（24日）宣布對巴西實施入境禁令，如有外國公民在過往14日內曾到訪過巴西，將不得入境美國，措施將於周四（28日）晚11時59分生效，但禁令不適用於兩國商貿往來。

白宮新聞秘書麥克納尼（Kayleigh McEnany）在聲明中表示，料新入境限制措施有助確保曾到巴西的外籍人士，不會成為輸入疫情的新感染源頭。

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世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）早前指，新冠疫情震央已由歐美地區轉移至南美洲，更形容巴西為南美洲的疫情重災區。

即使巴西的疫情持續惡化，但巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）一直被批評淡化疫情及抗疫不力。博索納羅周日出席集會，呼籲民眾繼續支持政府，期間未有佩戴口罩及遵守社交距離指引，更不時與身邊的人握手。

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責任編輯：鄭錦玲