美法官裁定FBI需申請搜查令　方可解鎖疑犯手機

▲ 美國西雅圖地方法院法官近日裁定，聯邦調查局（FBI）在未獲搜查令的情況下，解鎖並查看疑犯手機，甚至查看疑犯的手機鎖機畫面，均屬違反第四修正案賦予美國公民的權利。

美國執法部門近日一直與蘋果就手機的保安問題僵持不下，蘋果堅決拒絕為美國司法單位解鎖疑犯iPhone的要求。美國西雅圖地方法院法官近日就裁定，聯邦調查局（FBI）在未獲搜查令的情況下，解鎖並查看疑犯手機，甚至查看疑犯的手機鎖機畫面，均屬違反第四修正案賦予美國公民的權利。

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外國媒體MacRumors報道指，西雅圖地方法院法官John Coughenour日前審判一宗華盛頓案件，疑犯Joseph Sam因為涉多宗行劫與襲擊案被拘捕和起訴，Sam則指警方拘捕他的時候，有警員曾經按他的手機開關鍵。一年後FBI取得他的手機，打開並將鎖機畫面拍照記錄。而Sam代表律師則抗議，證據在沒有搜查令下取得，不應該用作呈堂證供。

法官John Coughenour最後裁定，警方在拘捕的當刻現場，在特定環境下可以查看疑犯的手機，但其他負責查案的探員如FBI，則需要先取得搜查令，方可開啟及解鎖疑犯的手機，以及拍下鎖機畫面。

事實上，在2019年美國法院曾裁定，執法機構不可強迫疑犯以指紋或其他生物認證方法將手機解鎖，否則違反了憲法第四和第五修正案。

而早前的FBI和蘋果的解鎖爭議，終在上周結束。美國警方宣布，已成功解開去年底海軍基地恐襲案主謀的2部iPhone，同時批評蘋果為了自身利益，未曾給予調查單位實質協助。

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責任編輯：曾曉汶