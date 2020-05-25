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【港版國安法】彭定康：國安法事件應納G7峰會議程

環球政治 11:12 2020/05/25

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彭定康稱應將港版國安法納入G7峰會議程。

全國人大決定定立港版國安法，國際社會高度關注，前港督彭定康（Chris Patten）再議論港版國安法問題。彭定康表示，英國政府應確保，港版國安法一事，納入6月G7（七大工業國集團）峰會議程。

【港版國安法】內地專家：香港更和諧 將能吸引外資

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彭定康接受英媒訪問時表示，中國國家主席習近平領導下的中國政權，是開放社會的敵人（an enemy of open societies），英國及G7盟友應表達反對習政府的立場。

彭定康稱，當世界忙於應付新冠肺炎疫情之際，習近平公開撕毀中英聯合聲明，當中定明香港50年不變。

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彭定康非常關注港版國安法，稱香港人遭到了北京背叛（The Hong Kong people have been betrayed by China），英國有「道德、經濟與法律上的責任」為香港挺身而出（had a “moral, economic and legal” duty to stand up for Hong Kong）。

彭定康近日屢就香港問題發言，中國外交部駐港公署曾發聲明回應，形容彭定康是千古罪人，對特區政府施政大放厥詞、歪曲一國兩制和基本法、詆毀中央對港政策、惡毒抹黑中國國際形象，表示極度憤慨，予以強烈譴責。

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【港版國安法】蓬佩奧譴責中國推國安法 促三思後行（附美國務院聲明）

責任編輯：文青青

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地緣政治 一國兩制 外交 政治 習近平 彭定康 國安法 中國外交部 香港 英國

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