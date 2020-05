【港版國安法】彭定康：國安法事件應納G7峰會議程

▲ 彭定康稱應將港版國安法納入G7峰會議程。

全國人大決定定立港版國安法,國際社會高度關注,前港督彭定康(Chris Patten)再議論港版國安法問題。彭定康表示,英國政府應確保,港版國安法一事,納入6月G7(七大工業國集團)峰會議程。

彭定康接受英媒訪問時表示,中國國家主席習近平領導下的中國政權,是開放社會的敵人(an enemy of open societies),英國及G7盟友應表達反對習政府的立場。

彭定康稱,當世界忙於應付新冠肺炎疫情之際,習近平公開撕毀中英聯合聲明,當中定明香港50年不變。

彭定康非常關注港版國安法,稱香港人遭到了北京背叛(The Hong Kong people have been betrayed by China),英國有「道德、經濟與法律上的責任」為香港挺身而出(had a “moral, economic and legal” duty to stand up for Hong Kong)。

彭定康近日屢就香港問題發言,中國外交部駐港公署曾發聲明回應,形容彭定康是千古罪人,對特區政府施政大放厥詞、歪曲一國兩制和基本法、詆毀中央對港政策、惡毒抹黑中國國際形象,表示極度憤慨,予以強烈譴責。

