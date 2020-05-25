【華為風暴】華為急求台韓晶片供應？　台積電、三星和SK齊口否認（第二版）

▲ 傳台積電計劃安排更多產能予華為訂單，以免後者斷供。

美國制裁華為措施延長120日，近期屢有不同消息傳出，華為正要求不同市場的晶片製造商加緊供應，增加集團存貨，台積電（台：2330）、韓國廠商三星、SK都成為傳聞主角，但3家公司都否認相關傳聞。

據外媒消息指，台積電（台︰2330）正與AMD、高通等客戶協調，爭取在制裁令120天的緩衝期內，先幫華為生產足夠的晶片。報道指，若台積電能為華為生產足量的晶片，華為在今年供應中斷風險會大大降低。

上周有台灣媒體還報道指，華為緊急對台積電追加7億美元訂單，產品涵蓋5nm及7nm製程。相關報道指， 5nm主要生產華為下一代旗艦手機麒麟1020手機芯片，7nm版則是生產5G基站處理器。

不過，有關緊急訂單的傳聞已遭台積電方面的否認。

目前，台積電是少數擁有5nm半導體生產工藝的晶片生產商。

三星、SK：無與華為會面

韓國傳媒就報道，華為近期與三星、SK在華高層會面，要求有穩定的晶片供應，但三星最新已否認雙方曾會面，SK就指出報道不實，未有額外補充。

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