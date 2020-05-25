【走資疑雲】港滙續軟曾低見7.7575　港元拆息近全線上升（第三版）

▲ 港股今早跌逾400點後，拗腰倒升，但港滙續偏軟，人民幣亦貶值。

「港版國安法」周四表決，港股、港滙齊齊繼續偏軟，港滙曾低見7.7575，最新報7.7567。另一邊廂，港元折息幾乎全線上升，與按揭相關的1個月拆息最新報1.13345厘。路透社此前引述私人銀行家指，有富豪擬從香港撤資，市場密切注視。

根據香港銀行公會數據，隔夜拆息最新報0.29857厘，較上交易日回落4.3點子；1個星期及2星期拆息升穿1厘，最新報1.01643厘及1.04161厘，分別升15個點子及14點子。1個月拆息最新報1.13345厘，升11.4點子。

長息方面，3個月拆息最新報1.35571厘，升6.7點子；6個月及12個月拆息分別報1.51643厘及1.68875厘，升13點子及15點子。

另外，人民幣今早亦貶值，人民幣兌美元中間價較上交易日下調270點子；離岸人民幣（CNH）見兩個月低。在岸人民幣（CNY）盤中曾低見7.1383，最新報7.1370；離岸人民幣盤中曾低見7.1567，最新報7.1505。華僑永亨銀行認為，中美緊張局勢升級，使人民幣承壓。兩會過後，中美衝突及偏强的美元可能令人民幣繼續受壓。不過，中國在經濟方面領先復甦及人民幣利率優勢，或有助人民幣守住7.2。

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（第二版新增港元拆息走勢；第三版新增華僑永亨評論）