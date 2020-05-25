  • 26°C
香港時間 : 2020525日 (一) 12:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【走資疑雲】港滙續軟曾低見7.7575　港元拆息近全線上升（第三版）

金融經濟 11:46 2020/05/25

分享：

港股今早跌逾400點後，拗腰倒升，但港滙續偏軟，人民幣亦貶值。

「港版國安法」周四表決，港股、港滙齊齊繼續偏軟，港滙曾低見7.7575，最新報7.7567。另一邊廂，港元折息幾乎全線上升，與按揭相關的1個月拆息最新報1.13345厘。路透社此前引述私人銀行家指，有富豪擬從香港撤資，市場密切注視。

根據香港銀行公會數據，隔夜拆息最新報0.29857厘，較上交易日回落4.3點子；1個星期及2星期拆息升穿1厘，最新報1.01643厘及1.04161厘，分別升15個點子及14點子。1個月拆息最新報1.13345厘，升11.4點子。

長息方面，3個月拆息最新報1.35571厘，升6.7點子；6個月及12個月拆息分別報1.51643厘及1.68875厘，升13點子及15點子。

另外，人民幣今早亦貶值，人民幣兌美元中間價較上交易日下調270點子；離岸人民幣（CNH）見兩個月低。在岸人民幣（CNY）盤中曾低見7.1383，最新報7.1370；離岸人民幣盤中曾低見7.1567，最新報7.1505。華僑永亨銀行認為，中美緊張局勢升級，使人民幣承壓。兩會過後，中美衝突及偏强的美元可能令人民幣繼續受壓。不過，中國在經濟方面領先復甦及人民幣利率優勢，或有助人民幣守住7.2。

相關文章：【港版國安法】路透引述私人銀行家：部分富豪已有計劃撤走部分資金

相關文章：【港版國安法】美國家安全顧問：如國安法通過 將制裁香港

相關文章：【內銀股價】富瑞：財政刺激遜預期料再減息 內銀純利勢放緩

（第二版新增港元拆息走勢；第三版新增華僑永亨評論）

香港股票 銀行 國安法 人民幣 港滙 香港

上一篇文章

槓桿反向A股ETF准登場　南方東英：勢受市場歡迎（第二版）

下一篇文章

【新冠疫苗股】康希諾生物疫苗研究登《刺針》　股價倒跌兩成、大摩看好成功率達6成（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港版國安法】任志剛：美國若藉金融「武器化」　香港金融中心地位反強化（一文看清財金官員看法）
【港版國安法】任志剛：美國若藉金融「武器化」　香港金融中心地位反強化（一文看清財金官員看法）
【保就業計劃】800億保就業計劃25日申請、最快6月收款　受薪人數不可少於3月受僱人數（附計劃重點）
【保就業計劃】800億保就業計劃25日申請、最快6月收款　受薪人數不可少於3月受僱人數（附計劃重點）
【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城
【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城
【阿里巴巴股價】阿里上季業績大勝預期 為何美股仍急跌？
【阿里巴巴股價】阿里上季業績大勝預期 為何美股仍急跌？
恒生指數半日跌228點　大行上調目標港交所逆市升2.4%（不斷更新）
恒生指數半日跌228點　大行上調目標港交所逆市升2.4%（不斷更新）
【強積金】MPF專家提醒 申請「保就業」計劃6大貼士
【強積金】MPF專家提醒 申請「保就業」計劃6大貼士