彭定康倡G7討論中國強推港版國安法

前港督彭定康（Chris Patten）周日（24日）在英國《金融時報》中寫道，英國應該確保七大工業國（G7）在6月召開會議時，在議程中討論中國企圖推行的「港版國安法」，又指英國與其他G7成員國應該要公開反對中國國家主席習近平，將他標誌為「開放社會的公敵」，並重申在全球各國忙於對抗疫時，習近平實際上破壞《中英聯合聲明》。

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彭定康日前與英國前外相聶韋敬（Malcolm Rifkind），與全球各國超過200位政界人士發布聯合聲明，譴責中國強推《港版國安法》，指此舉是對香港的自治權丶法制與基本自由的全面攻擊，公然違反《中英聯合聲明》。

今年G7峰會原定在下月10至12日於大衞營舉行，3月時因應疫情宣佈取消或改為舉行視像會議，據悉美國總統特朗普正考慮恢復親自出席會議的安排。G7其他成員國為美國、英國、法國、德國、意大利、加拿大和日本。

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