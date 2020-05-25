【內銀股價】富瑞：財政刺激遜預期料再減息 內銀純利勢放緩

▲ 富瑞認為，財政刺激規模遜預期，意味貨幣政策進一步放寬，將損害內銀盈利

富瑞發表報告，指全國人民代表大會期間推出的財政刺激措施規模小於預期，未能人為地創造足夠信貸需求並提高社會融資規模增長，意味著當局可能會透過更多減息措施刺激經濟，但做法會損害銀行淨息差及盈利。

富瑞指，在疲弱的財政刺激以及經濟面臨「前所未有的挑戰下」，推行寬鬆貨幣政策將成必要，中國會通過降準和減息以進一步降低企業融資成本，預期在今個減息週期內，1年LPR利率下調100至150點子的可能性將提高。

富瑞續指，雖然存款基準利率或下調可紓緩銀行壓力，但今年第二季至第四季銀行純利增長無可避免會放緩。不過，因為減息慢於預期，因此利潤倒退或會來得較預期遲。

實體借貸需求低迷，但4月社融及M2增長大超預期，富瑞認為，當中部份增長來自套利交易。該行解釋，借款人透過票據貼現可以2.2%利率獲取貸款，其後可將資金投放於結構性存款以獲得平均3.6%的存息。在缺乏強勁財政政策刺激下，較快的貸款增長將加劇套利情況，令銀行的收入轉移至融資成本較低的公司。

內銀今早股價表現靠穩，截至10時半，建行 （00939） 及農行 （01288） 分別升0.5%及1%，工行 （01398） 、中行 （03988） 及交行 （03328） 則無升跌。

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