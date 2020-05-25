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【新冠疫苗股】康希諾生物疫苗研究登《刺針》　股價收跌14%、大摩看好成功率達6成（第三版）

金融經濟 16:14 2020/05/25

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康希諾生物的新冠肺炎疫苗研發取得進展，惟其股價高開低走。

近期熱炒的生物科技股似有「散水」跡象，康希諾生物 （06185） 開市前公布研發的新冠肺炎疫苗有進展，股價高開7.66%後，股價直綫下滑，低見160元。康希諾全日股價最多跌28%，收市跌幅收窄一半，收報191.1元，跌14%，成交15.69億元。

以全日高低位計算，康希諾即日高低波幅達33%。

康希諾生物於今早（25日）發公告稱，其新冠疫苗「Ad5-nCoV」臨床試驗I期研究結果的研究論文已發表於《刺針（The Lancet，內地譯柳葉刀）》。

康希諾稱，Ad5載體COVID-19疫苗接種後28天可耐受，並具有免疫原性。健康成人中，對SARS-CoV-2的體液反應在接種後第28天達到峰值，接種後第14天產生快速的特異性T細胞反應。該公司表示，有關疫苗值得進一步研究。

大摩上調目標價逾一倍　成功率達6成

摩根士丹利調升康希諾生物目標價，由102元大增至258元。大摩指出，由於疫苗已有一期臨床數據，加速研發，現時預計疫苗成功率為60%，較該行早前估算的20%為高，疫苗可能於今年底或明年初獲批推出。

該行繼續推算，若疫苗研發順利，明年銷量可達8000萬劑，若每劑定價30元至100元人民幣，經調整後風險銷售額達29億元人民幣。

其他未盈利生科股表現仍較差，邁博藥業 （02181） 跌5.4%；開拓藥業 （09939） 跌2%；基石藥業 （02616） 跌1.7%。

相關文章︰【生科股】康希諾股價曾急跌22%　公司：營運正常、不悉任何波動原因

康希諾生物：新冠疫苗獲臨床試驗申請批准　股價急升逾一成

香港股票 開拓藥業－B（09939） 邁博藥業－Ｂ（02181） 康希諾生物－B（06185） 新冠肺炎 生物科技 生物科技股
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