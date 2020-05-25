【新冠疫苗股】康希諾生物疫苗研究登《刺針》　股價倒跌兩成、大摩看好成功率達6成（第三版）

▲ 康希諾生物的新冠肺炎疫苗研發取得進展，惟其股價高開低走。

近期熱炒的生物科技股似有「散水」跡象，康希諾生物 （06185） 開市前公布研發的新冠肺炎疫苗有進展，股價高開7.66%後，股價直綫下滑，再度失守200元。至上午11時35分，康希諾生物股價跌幅擴大至近兩成，暫報179元，成交達11.69億元。

康希諾生物於今早（25日）發公告稱，其新冠疫苗 「Ad5-nCoV」臨床試驗I期研究結果的研究論文已發表於《刺針（The Lancet，內地譯柳葉刀）》。

康希諾稱，Ad5載體COVID-19疫苗接種後28天可耐受，並具有免疫原性。健康成人中，對SARS-CoV-2的體液反應在接種後第28天達到峰值，接種後第14天產生快速的特異性T細胞反應。該公司表示，有關疫苗值得進一步研究。

大摩上調目標價逾一倍 成功率達6成

摩根士丹利調升康希諾生物目標價，由102元大增至258元。大摩指出，由於疫苗已有一期臨床數據，加速研發，現時預計疫苗成功率為60%，較該行早前估算的20%為高，疫苗可能於今年底或明年初獲批推出。

該行繼續推算，若疫苗研發順利，明年銷量可達8000萬劑，若每劑定價30元至100元人民幣，經調整後風險銷售額達29億元人民幣。

其他未盈利生科股表現仍較差，邁博藥業 （02181） 跌5.4%；開拓藥業 （09939） 跌2%；基石藥業 （02616） 跌1.7%。

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