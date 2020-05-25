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【華為風暴】華為推出自家搜尋程式　對抗Google Search

科技 10:08 2020/05/25

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華為為彌補失去Google後的不足，積極透過開發HMS（Huawei Mobile Service）完善自家的應用生態。

在中美貿易戰影響下，華為被美國禁止購買美國技術，而且更於去年起被拒使用Google服務。華為揚言毋需再依賴Google應用，可努力透過HMS（Huawei Mobile Service）完善自家的應用生態。近日，華為為彌補失去Google後的不足，推出自家搜尋程式Petal Search，相信是用來替代Google Search。

>>>【華為風暴】對美國出招封殺失望　董事長郭平：撕裂只帶來衝擊（不斷更新）

>>>【美國制裁】華為客戶可直接買晶片組裝　美官員擬再修例防漏洞

據內地傳媒報道指，華為Petal Search已正式推出，並可在華為自家程式商店App Gallery下載。據App Gallery簡介指出，Petal Search提供以下功能，如應用推薦和搜索；每日天氣預報和熱點新聞；即時體育賽事得分和賽程表；短片、圖片和音樂搜索；財經新聞和股票市場更新；及安全保護等。

Petal Search提供短片、圖片和音樂搜索、財經新聞和股票市場更新等功能。（華為App Gallery截圖）

華為表示，Petal Search目前還處於起步階段，未來將會不斷優化。而值得注意的是，華為用戶若希望下載一些App Gallery上未有推出的程式，現時可以透過Petal Search進行搜索，進入第三方的網頁版應用商店中下載程式，相信能有助解決一部分海外市場安裝應用程式的問題。

>>>【華為手機】華為Honor X10即將發布　上市前諜照率先曝光

責任編輯：曾曉汶

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