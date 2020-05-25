【港版國安法】謝清海：港版國安法實施利大於弊

「港版國安法」周四表決，有「股壇金手指」之稱、惠理集團 （00806） 聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海接受《經濟日報》專訪時表示，自己在上周五參與了兩個投資者會議，並與很多投資者交談，發現大部分人對於人大審議「港版國安法」都相當平靜，部分投資者更因為中央終於推動「港版國安法」而鬆一口氣，因覺得終於解決了一大難題。

謝清海相信，部分香港人會歡迎中央的倡議，部分香港人則會討厭，但最要是這個屬於建構「一國兩制」重要基石的條例快將實施，香港可以繼續前進。

港股上周五大跌1349點，創2018年2月以來最大單日跌幅，成交急增至1805億元。謝清海指，雖然市場反應非常激動，但氣氛始終會平靜下來，市民會逐漸看到「港版國安法」的實施是利大於弊。

他預期，短期港股市場料持續波動，因大家等待美國對於中央擬審議「港版國安法」的反應，若美國反應相對負面，恐對港股造成的重大的負面衝擊，但衝擊的程度或不如部分人所想，因現時香港經濟增長與內地特別是大灣區緊扣，以增長機遇來看，香港對美國的倚賴程度愈來愈低。

「我希望『一國兩制』可以延續至2047年之後，但只有當香港局勢穩定及中央認為制度行之有效的情況下，才有可能發生。」

相關文章：【港版國安法】美國家安全顧問：如國安法通過 將制裁香港

相關文章：【港版國安法】任志剛：美國若藉金融「武器化」 香港金融中心地位反強化（一文看清財金官員看法）

相關文章：【港版國安法】財庫局許正宇：香港金融制度不會改變 人才、資金仍會選擇香港

全文足本版