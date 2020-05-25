恒生指數低開204點　友邦挫4.3%（不斷更新）

▲ 恒指黑期跌約195點 道指期貨升98點（不斷更新）

美股上周五個別發展，香港問題進一步加劇中美關係緊張，美國總統特朗普揚言中國繼續推行港版國安法，美方會作出強烈回應，但中國同時表明會執行中美貿易協議，道指最終跌8點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約140點，恒指料開報22790點。

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【09：26】內地股市個別發展，上證升0.09%，深證跌0.02%，創業板指升0.15%。

【09：25】康希諾生物 （06185） 逆市升7.7%，開報239元。康希諾生物公布，關於重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）（「Ad5－nCoV」）臨床試驗I期研究結果，結果顯示Ad5載體COVID－19疫苗接種後28天可耐受，並具有免疫原性。健康成人中，對SARS-CoV－2的體液反應在接種後第28天達到峰值，接種後第14天產生快速的特異性T細胞反應。康希諾生物認為，Ad5載體COVID－19疫苗值得進一步研究。

【09：24】阿里巴巴 （09988） 績後跌2.3%，開報193.7元；美團 （03690） 績前跌1.4%，開報116.9元；小米 （01810） 跌1.2%，開報11.72元。

【09：22】滙豐 （00005） 跌0.8%，開報35.55元；騰訊 （00700） 跌0.6%，開報410元。港交所 （00388） 跌0.4%，開報258元；中移動 （00941） 逆市升0.9%，開報54.9元。

【09：20】恒指低開204點，開報22725點，友邦 （01299） 挫4.3%，開報61.25元，成交9.4億元。

【09：16】人民幣中間價報7.1209，下調270點子。

【09：14】即月期指開報22800點，升99點或0.4%。

【08：53】人民銀行研究局課題組表示，受新冠肺炎疫情衝擊，實體經濟困難將逐步傳導到金融領域，加上部分政策因素影響，未來銀行不良貸款處置和資本消耗壓力明顯加大，銀行利潤增速可能下滑，不排除年內出現零增長，以至負增長。

人行研究局課題組：內銀今年利潤或零增長甚至下跌

【08：30】阿里巴巴 （09988） 上季Non-GAAP純利按年增長11%，大幅超越市場下跌3成預測，惟阿里巴巴美股績後跌5.9%，收報199.7美元。

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【08：29】日經225指數升266點或1.3%，報20654點；南韓KOSPI指數升0.2%，報1974點。

【08：04】恒指黑期跌約195點，報22603點；道指期貨升98點，報24522點。

【08：00】日經新聞報道，日本政府考慮在今財政年度第2次追加預算開支，敲定一項規模超過100萬億日圓（7.2萬億港元）的新冠肺炎救助計畫，以應付疫情對經濟的衝擊。計劃定於周三提交內閣批准。

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【07：00】道指上周五跌180點後窄幅上落，最終跌8點，報24465點；標指升6點，報2955點；納指升39點，報9324點。

港股ADR收報22790點，跌140點或0.6%。恒指夜期收報22797點，升96點，低水133點，成交32,866張。

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責任編輯︰梁浩碩