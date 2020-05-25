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恒指黑期續升逾百點　騰訊外圍股價升2%（不斷更新）

金融經濟 19:07 2020/05/25

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恒指黑期跌約195點　道指期貨升98點（不斷更新）

道指期貨一度升逾200點，不過今晚美國及英國股市休市，恒生指數夜期亦暫停，黑期升逾140點；德國及法國股市照常，騰訊（00700）在外圍股價暫時上升，折算報424.7港元，較港收市價416.6元高1.9%，反映科網股氣氛。

【19：03】黑期升146點，報23056點，較港高水101點。

【17：28】日本解除緊急狀態令，重啟經濟概念升溫，道指期貨抽升逾230點，報24656點。

====

美股上周五個別發展，香港問題進一步加劇中美關係緊張，美國總統特朗普揚言中國繼續推行港版國安法，美方會作出強烈回應，但中國同時表明會執行中美貿易協議，道指最終跌8點。港股走勢反覆，恒生指數低開204點，開報22725點，早段恒指跌400點後一度倒升，大市其後再度回落，午後尾市再度回升。恒生指數最終收報22952點，微升22點。

【港版國安法】高盛：立法令香港復甦添不明朗　籲避開純本港需求股（附股份表）

【港版國安法】瑞銀：理解投資者憂落實細節　惟暫未見港現明顯走資

【港版國安法】謝清海：港版國安法實施利大於弊

【16：50】恒指夜期升幅擴大至120點，報23037點。

【16：45】恒指夜期升約40點，報22955點。

【16：30】即月期指收報22889點，升188點或0.8%，低水63點。

【16：15】美股今日休市。

【16：14】恒生 （00011） 跌3.8%，藍籌中最差。

【16：13】阿里巴巴 （09988） 績後低開後回穩，午後一度倒升高見199.6元，最終收報198.2元無升跌；美團 （03690） 績前炒上，急升6.2%；小米 （01810） 亦升3.4%。

【16：11】港交所 （00388） 升6.2%，收報275元，為表現最好藍籌；騰訊 （00700） 升1%；滙豐 （00005） 逆市跌0.4%；友邦 （01299） 跌1.6%。

【騰訊股價】騰訊逾5億入股日本遊戲公司Marvelous 成最大股東

【16：10】恒生指數全日升22點，收報22952點。國指收報9465點，升39點，主板成交1182億元。

【16：00】恒生指數U盤前升23點，報22953點。

【15：50】港交所 （00388） 升至5.7%，高見274.2元，為升幅最大藍籌。

【15：42】美團 （03690） 尾市升逾6%，高見125.9元。

【15：40】微盟 （02013） 升幅擴大至逾一成，高見7.23元，最新報7.19元升11.7%。

【15：30】大市尾市跌約35點，於22900點水平爭持。

【15：00】內地股市個別發展，上證跌升0.15%；深證跌0.11%；創業板指升0.28%。

【14：58】港股午後再倒升，重上22900點水平。騰訊 （00700） 升1.2%，高見417.6元。滙豐 （00005） 跌幅收窄至0.3%。

【14：42】阿里巴巴 （09988） 午後倒升，高見198.3元；美團 （03690） 績前升5%；小米 （01810） 升2%。

【14：33】港股跌幅收窄至100點內，重上22800點水平。

【14：13】奶品股向上，中國飛鶴 （06186） 升4.1%；蒙牛 （02319） 升1.3%；H&H （01112） 升3%。

【13：54】恒大 （03333） 股價升逾6%，高見16.6元。恒大於上周五（22日）斥1.24億元回購802.4萬股，每股最高及最低購回價格分別為15.8元及15.28元。

【13：34】大市跌幅收窄至約120點。港交所 （00388） 升幅擴大至逾4%，高見271.8元。外電引述消息人士透露，內地大型超市及便利超市物美集團計劃來港上市。

【新股IPO】內地大型超市物美擬來港上市　內地1500間分店

【13：08】藍籌濠賭股逆市向好，其中銀娛 （00027） 升2%；金沙 （01928） 升0.2%。

【13：00】港股午後初段跌約210點，續於22700點水平爭持。

【12：52】恒指黑期中午時段變動不大，最新跌約102點，報22696點。

【12：04】創科實業 （00669） 逆市升2.6%，為表現最佳藍籌；恒生 （00011） 挫4.1%，破底低見118.5元，藍籌中表現最差。

【12：03】阿里巴巴 （09988） 績後跌2%；美團 （03690） 績前升2.6%；小米 （01810） 亦升0.7%。

【12：02】港交所 （00388） 逆市升2.4%，中午收報265.2元。友邦 （01299） 挫3.4%；滙豐 （00005） 跌1.5%；騰訊 （00700） 跌0.5%；中移動 （00941） 跌1%。

【滙豐股價】散戶不離不棄35元排隊撈貨　滙豐今年跌近42%藍籌最差

【12：00】恒生指數半日跌228點，中午收報22701點。國指中午收報9383點，跌42點。主板成交661億元。

【保就業計劃】800億保就業計劃25日申請、最快6月收款　受薪人數不可少於3月受僱人數（附計劃重點）

【新股IPO】華興資本：3至5年內最少有50隻中概股回流上市　下半年新股市場轉趨活躍

【11：46】港交所 （00388） 升幅擴至2.1%，高見264.8元。大摩將港交所目標價上調至310元；高盛則上調目標價至250元。

【11：39】手機孖寶個別發展，瑞聲 （02018） 逆市升1.3%，高見40.5元；舜宇 （02382） 跌0.9%，低見102元。

【11：36】港股中午收市前跌約220點，於22700點水平爭持。

【11：23】Uniqlo母公司迅銷 （06288） 逆市升1.6%，高見38.55元。《日經新聞》報道引述迅銷創辦人柳井正稱，由於全球保護需求上升，Uniqlo今年夏季起會於其店鋪及電商平台出售口罩。

Uniqlo擬夏天開賣AIRism口罩

【11：19】重磅藍籌當中，港交所 （00388） 逆市升1.4%，高見263.6元。

【11：10】港股跌勢略為回順，恒指跌約225點，於22700點水平。

【10：59】中興 （00763） 跌4.5%，低見20.1元。英國媒體日前報道，英國首相約翰遜督促官員擬定計劃，縮減中國電訊設備商華為對該國5G網絡建設的參與度，並在2023前要求其徹底退出。英國首相府拒絕回應報道，華為則尚未置評。

【封殺華為】傳英國「轉軚」縮減華為5G參與度　計劃3年內徹底退出

【10：56】港股跌幅擴大至約300點，報22633點。

【10：55】恒生 （00011） 跌幅擴大至4.2%，破底低見118.8元。恒生銀行獨立非執行董事長錢果豐上周五於股東大會表示，決定股息水平前已充分考慮盈利、監管規定、發展機會及經濟前景等因素，並強調恒生擁龐大資金基礎、財務穩健，將會審視今年餘下時間的股息分發政策。

【銀行股】恒生：續審視今年股息政策　目前並無裁員計劃

【10：38】康希諾生物 （06185） 跌幅擴大至逾兩成，低見160元，跌穿上周四破頂後倒插低位，意味今早高追1手帳面暫蝕16000元。

【10：29】美團 （03690） 績前升幅擴大至5.3%，高見125元。

【10：26】銀濤控股 （01943） 乾升近50%，高見0.345元，僅2宗成交涉2675元。

【10：18】三桶油雖下跌，惟原油ETF逆市升向上，F三星原油期 （03175） 升4.9%；FGX原油 （03097） 升4%。

【10：12】港股跌幅再擴至逾200點，跌至22700點水平。

【10：10】大市再度轉跌約160點，跌穿22800點。

【10：08】本地銀行股續跌，滙豐 （00005） 跌1.3%，破底低見35元；恒生 （00011） 跌2.6%，破底低見119.6元；東亞 （00023） 跌1.5%；中銀香港 （02388） 跌2.2%。渣打 （02888） 破底低見34.9元後回順，最新報35.65元，無升跌。

【10：06】康希諾生物 （06185） 股價高開後倒跌逾一成，低見195元。

康希諾生物高開8%後倒跌1成 生科股似「散水」

【10：01】維亮控股 （08612） 未止瀉，今早續跌27%，破底低見0.124元。維亮控股股價上周五瀉85%，執董霍熙元全資持有的Scene Light International Limited於當日在市場上出售公司3219萬股，佔公司總股本約5.36%，持股降至約7.14%。

【09：56】昨日再有網民發起大型示威活動，利福 （01212） 跌2%，破底低見5.94元；希慎 （00014） 跌3.3%，破底低見20元；I.T （00999） 跌2.7%，破底低見1.02元。

【09：51】股王騰訊 （00700） 亦倒升0.5%，報414.2元，今早低見406元；港交所 （00388） 轉升逾1%。港股倒升，恒指最新報22936點，升6點。

【09：48】內銀股撐市，建行 （00939） 逆市升0.8%；工行 （01398） 升0.4%；中行 （03988） 升0.7%；農行 （01288） 升0.7%。港股跌幅收窄至約100點，企22800點水平。

【09：45】即月期指率先倒升，最新報22750點，升約50點。

【09：40】美團 （03690） 績後低開倒升，美團股價逆市升3%，高見122.4元。

【09：40】領展 （00823） 跌3.7%，破底低見58.6元；港鐵 （00066） 跌2%，破底低見37元。

【09：37】地產股未止挫，恒地 （00012） 跌5%，破底低見26.05元；新地 （00016） 跌2.9%，破底低見88元；新世界 （00017） 跌3.6%；信置 （00083） 跌3.5%；長實 （01113） 跌3.3%。

【09：36】滙豐 （00005） 跌幅擴至2.2%，破底低見35元。

【09：35】港股早段跌逾400點，跌至22500點水平。

【09：26】內地股市個別發展，上證升0.09%，深證跌0.02%，創業板指升0.15%。

【09：25】康希諾生物 （06185） 逆市升7.7%，開報239元。康希諾生物公布，關於重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）（「Ad5－nCoV」）臨床試驗I期研究結果，結果顯示Ad5載體COVID－19疫苗接種後28天可耐受，並具有免疫原性。健康成人中，對SARS-CoV－2的體液反應在接種後第28天達到峰值，接種後第14天產生快速的特異性T細胞反應。康希諾生物認為，Ad5載體COVID－19疫苗值得進一步研究。

【09：24】阿里巴巴 （09988） 績後跌2.3%，開報193.7元；美團 （03690） 績前跌1.4%，開報116.9元；小米 （01810） 跌1.2%，開報11.72元。

【中概股回歸】安永：美無法取中港審計底稿 中概股退市需個別分析

【09：22】滙豐 （00005） 跌0.8%，開報35.55元；騰訊 （00700） 跌0.6%，開報410元。港交所 （00388） 跌0.4%，開報258元；中移動 （00941） 逆市升0.9%，開報54.9元。

【09：20】恒指低開204點，開報22725點，友邦 （01299） 挫4.3%，開報61.25元，成交9.4億元。

【港版國安法】美國家安全顧問：如國安法通過 將制裁香港

【09：16】人民幣中間價報7.1209，下調270點子。

【09：14】即月期指開報22800點，升99點或0.4%。

【08：53】人民銀行研究局課題組表示，受新冠肺炎疫情衝擊，實體經濟困難將逐步傳導到金融領域，加上部分政策因素影響，未來銀行不良貸款處置和資本消耗壓力明顯加大，銀行利潤增速可能下滑，不排除年內出現零增長，以至負增長。

人行研究局課題組：內銀今年利潤或零增長甚至下跌

【08：30】阿里巴巴 （09988） 上季Non-GAAP純利按年增長11%，大幅超越市場下跌3成預測，惟阿里巴巴美股績後跌5.9%，收報199.7美元。

【阿里巴巴股價】阿里上季業績大勝預期 為何美股仍急跌？

【阿里巴巴業績】阿里指引新財年收入僅增28% 美股股價跌逾4%

【阿里巴巴業績】美國議會通過查中概股　阿里CFO：美股上市以來投資回報3倍

【08：29】日經225指數升266點或1.3%，報20654點；南韓KOSPI指數升0.2%，報1974點。

【08：04】恒指黑期跌約195點，報22603點；道指期貨升98點，報24522點。

【08：00】日經新聞報道，日本政府考慮在今財政年度第2次追加預算開支，敲定一項規模超過100萬億日圓（7.2萬億港元）的新冠肺炎救助計畫，以應付疫情對經濟的衝擊。計劃定於周三提交內閣批准。

【新冠肺炎】日本據報敲定規模逾7.2萬億元救助計畫

【07：00】道指上周五跌180點後窄幅上落，最終跌8點，報24465點；標指升6點，報2955點；納指升39點，報9324點。

港股ADR收報22790點，跌140點或0.6%。恒指夜期收報22797點，升96點，低水133點，成交32,866張。

【新冠肺炎】日本據報敲定規模逾7.2萬億元救助計畫

 

【疫情焦點】全球累計近550萬確診　美國累計確診逾168萬

 

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責任編輯︰梁浩碩

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