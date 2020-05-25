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道指上周五跌8點港股ADR跌140點　紐約期油結束升勢跌2%

金融經濟 07:33 2020/05/25

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道指上周五跌8點港股ADR跌140點　紐約期油結束升勢跌2%

道指上周五跌8點
美股上周五個別發展，香港問題進一步加劇中美關係緊張，美國總統特朗普揚言中國繼續推行港版國安法，美方會作出強烈回應，但中國同時表明會執行中美貿易協議，道指跌180點後窄幅上落，最終跌8點，報24465點；標指升6點，報2955點；納指升39點，報9324點。

港股ADR跌140點
港股ADR收報22790點，跌140點或0.6%。恒指夜期收報22797點，升96點，低水133點，成交32,866張。

紐約期油結束升勢跌2%
原油價格下跌，受累中美緊張關係升溫，加上市場對能源需求迅速回升樂觀情緒減退，紐約期油結束連續6日升勢，紐約期油收報33.25美元，跌0.67美元或2%；布蘭特期油收報35.13美元，跌0.93美元或2.6%。

美滙指數連升2日
美滙指數連升第2日，美滙指數升0.4%，最新報99.75。歐元兌美元報1.0906；美元兌日圓報107.72。

美國10年期債息報0.657厘。

紐約期金升0.8%
中美關係緊張，資金流入金市避險，紐約期金收報1735.5美元，升13.6美元或0.8%。現貨金於1731美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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