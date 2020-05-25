【港版國安法】英媒：約翰遜擬向港人提供庇護

英國《每日快報》（Sunday Express）報道，英國首相約翰遜有意給予港人政治庇護，不過未清楚是否只包括31.5萬名持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人及其家人，抑或所有港人。

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報道指出，今年年初約翰遜在首相別墅契克斯莊園（Chequers）舉行了一場會議，向國會議員表示已準備給予香港庇護，據悉會上議員反應正面。

《衛報》報道，包括希利（Bob Seely）及艾哈邁德．汗（Imran Ahmad Khan）在內等多名保守黨議員已得悉有關法律建議，要求政府表明阻止港人獲得居英權的法律障礙已不再存在，以及表明任何拒絕港人獲得居英權的決定，是純屬基於外交或政治選擇。另外，保守黨議員布利奇安（Andrew Bridgen）亦表示，英國顯然對中國鎮壓的居民，特別是具有英國海外國籍的居民負有道義上的義務。

假如計劃成真，這將是繼1970年代烏干達難民安置計劃以來，英國第二次大規模海外救援行動。當年獨裁者阿敏（Idi Amin）上台後，迫使烏干達在英殖時代遺下的亞裔人在90天內離境，最後共2.7萬人通過難民計劃移居英國，並取得公民身份，現任內政大臣彭黛玲（Priti Patel）的父母就是在當時移民到英國。

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