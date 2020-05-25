【中美角力】白宮轟華隱瞞疫情　形同切爾諾貝爾事件

美國再批評中國處理新冠肺炎疫情的手法，白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）接受全國廣播公司（NBC）訪問時指出，北京在11月已知道新冠病毒源自武漢，但對世界衞生組織（WHO）隱瞞有關情況，並阻止外國專家取得有關情報，導致美國蒙受重大經濟損失，造成美國以至全球大量人命傷亡。

奧布萊恩直斥「北京隱瞞病毒的所作所為會被記在歷史」，又提及美國HBO和英國天空電視台（Sky）合拍的 《核爆家園》短劇，指「從現在起的10或15年，我們將看到HBO就此製作的特輯。」

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此外，他又表示「港版國安法」威脅香港作為亞洲金融中心的地位，因法治（rule of law）保障資本主義和自由企業制度，假如這些都消失，金融企業不會再留在被中國共產黨控制的香港；而法案一旦落實執行，便等同北京接管香港，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將很可能無法證明香港維持高度自治，並對香港及中國實施制裁。

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