【口罩供應】港產口罩Simply Mask明日（25日）中午12時開放彩色口罩預售　50片99元

▲ Simply Mask於5月25日中午12時至5月27日中午12時開放彩色口罩預購登記，一盒50個口罩, 每盒售99元，每人每次限購3盒，每個尺寸每種顏色限買一盒。

港產口罩Simply Mask明天（25日）中午12時開放登記預購彩色口罩，包括湖水綠、天藍色、紫色及粉紅色，一盒50個口罩， 每盒售99元，每人每次限購3盒，每個尺寸每種顏色限買一盒。登記時間為截至5月27日中午12時止。

Simply Mask表示，市民透過Facebook專頁公布的Google表格登記，訂購表格只需填寫真實姓名、手提電話及電郵地址，以便收到通知。Simply Mask會以內部抽籤決定發貨次序，準備發貨時將獲發手機短信。憑手機短信及登記之電話號碼，於指定時間到Simply Mask網站購買。付款方式包括Visa、Master、Payme、TNG Wallet及支付寶，口罩會在付款後約7個工作天內發貨。

Simply Mask又提醒，登記者需同意及了解是次登記的口罩均未取得國際認證。若想先了解口罩質量，可等候至7月報告出爐。同時，登記會以電話號碼作為個人身份認證，如果任何人士登記超過多一次，將會被取消購買資格。

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