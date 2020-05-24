  • 26°C
香港時間 : 2020524日 (日) 23:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩供應】港產口罩Simply Mask明日（25日）中午12時開放彩色口罩預售　50片99元

金融經濟 22:56 2020/05/24

分享：

Simply Mask於5月25日中午12時至5月27日中午12時開放彩色口罩預購登記，一盒50個口罩, 每盒售99元，每人每次限購3盒，每個尺寸每種顏色限買一盒。

港產口罩Simply Mask明天（25日）中午12時開放登記預購彩色口罩，包括湖水綠、天藍色、紫色及粉紅色，一盒50個口罩， 每盒售99元，每人每次限購3盒，每個尺寸每種顏色限買一盒。登記時間為截至5月27日中午12時止。

Simply Mask表示，市民透過Facebook專頁公布的Google表格登記，訂購表格只需填寫真實姓名、手提電話及電郵地址，以便收到通知。Simply Mask會以內部抽籤決定發貨次序，準備發貨時將獲發手機短信。憑手機短信及登記之電話號碼，於指定時間到Simply Mask網站購買。付款方式包括Visa、Master、Payme、TNG Wallet及支付寶，口罩會在付款後約7個工作天內發貨。

Simply Mask又提醒，登記者需同意及了解是次登記的口罩均未取得國際認證。若想先了解口罩質量，可等候至7月報告出爐。同時，登記會以電話號碼作為個人身份認證，如果任何人士登記超過多一次，將會被取消購買資格。

相關文章：【口罩供應】香港品牌同舟口罩下周二（26日）中午開放預售　共3500個名額

【口罩供應】香港品牌WAO本一開放口罩預售登記　30片家庭裝售90元

【口罩供應】本地口罩品牌「SPT Mask」推學生口罩套裝　今網上登記（附登記網址 ）

新世界旗下波鞋街THE FOREST可換購特色布藝口罩　冀疫市谷消費

疫情 口罩

上一篇文章

【港版國安法】美國家安全顧問：如國安法通過 將制裁香港

下一篇文章

【中概股回歸】盛傳周四闖關6.11掛牌的網易　讀「二」定讀「翼」？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【封殺華為】傳英國「轉軚」縮減華為5G參與度　計劃3年內徹底退出
【封殺華為】傳英國「轉軚」縮減華為5G參與度　計劃3年內徹底退出
【港版國安法】任志剛：美國若藉金融「武器化」　香港金融中心地位反強化（一文看清財金官員看法）
【港版國安法】任志剛：美國若藉金融「武器化」　香港金融中心地位反強化（一文看清財金官員看法）
【阿里巴巴股價】阿里上季業績大勝預期 為何美股仍急跌？
【阿里巴巴股價】阿里上季業績大勝預期 為何美股仍急跌？
【封殺華為】傳華為向聯發科及紫光展銳採購晶片　以抵擋美國制裁
【封殺華為】傳華為向聯發科及紫光展銳採購晶片　以抵擋美國制裁
【港版國安法】下周四表決前地產股先急挫　下一步會到樓價嗎？
【港版國安法】下周四表決前地產股先急挫　下一步會到樓價嗎？
【恒指夜期】阿里巴巴美股較港低2%　夜期收市低水133點滙豐倫敦跌價（不斷更新）
【恒指夜期】阿里巴巴美股較港低2%　夜期收市低水133點滙豐倫敦跌價（不斷更新）