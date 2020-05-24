【酒醉金迷】列級酒點解咁值錢？

上期與大家分享了為甚麼「識飲，一定飲列級名莊酒」，最大原因是在分級制度下，列級酒處於金字塔的頂端，數量少但質素高，每次開瓶都絕對不怕喝到品質一般的葡萄酒，浪費身體吸收酒精的有限度配額。此外，列級酒除適合細味品嚐，還特別「值錢」，以下為大家解構其三大特點：

限量生產

正如所有名牌推出的「限量版」一樣，在供應受到限制後，市場反應會更熾熱，出現供不應求的情況令售價提升，而列級酒亦是同一道理，因為各個酒莊需嚴格跟從該產區的法定產量，還有碰上天氣欠佳或受害蟲侵襲的年份，葡萄酒的產量會更少。在多個因素下，列級酒就如限量產品一樣，具有投資價值。

買少見少

對其他名牌商品而言，只要它們能被保持狀態良好，便能繼續留在二手市場被人買賣，因此可維持一定的供應量，但有趣的是，葡萄酒是會被飲用消化掉的，列級酒每被開一瓶，市場上便少了一瓶，這也是為甚麼波爾多一些獲得高評分或某些年份的葡萄酒價格能「企得夠硬」！

越老越有味道

時間是紅酒的好朋友，一些具陳年潛力的葡萄酒，能被放上十至二十年，讓丹寜更柔順收斂，並發展出如黑松露、皮革、煙草或蘑菇等複雜迷人的香氣，因此能被收藏的葡萄酒不像其他商品會隨時間貶值，它的價值更是隨年月上升，直至到達適飲期。

對個人葡萄酒迷而言，想收藏或投資葡萄酒有一定難度，必需獨具慧眼以挑選有升值潛力的葡葡酒，及把它們儲存在符合特定條件的酒窖，因此如有興趣參與，應先參考紅酒投資管理公司的專業意見。

吳潔怡

波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問。於法國完成國際傳播學碩士學位，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於波爾多工作，為U’Wine在亞洲推廣葡萄酒及列級名莊文化。

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