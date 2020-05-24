【中概股回歸】盛傳周四闖關6.11掛牌的網易　讀「二」定讀「翼」？

▲ 網易盛傳周四（28日）闖關聆訊，計劃6月11日掛牌。

內地第二大遊戲公司網易（美：NTES）盛傳周四將闖關聆訊，計劃6月11日在港交所 （00388） 掛牌。雖然網易在美股的最新市值達到481億美元（約3730億港元），但對比阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、京東（美：JD）等內地科網企業，較不為港人熟知。不少人也混餚公司讀音，疑惑應讀作網易「二」還是網易「翼」。

「易」的普通話僅有一個讀音，公司未有回應本報對正確粵語讀音的查詢。但若以公司的英文名NetEase推測，正確讀音應為網易（二），因英文Ease有「舒適、容易」的意思。

事實上，據內地媒體報道，創辦人丁磊曾經解釋，在1997年創立網易時，當時的網民很少，因為中文網站少、上網費用高、速度慢，上網是一件相對奢侈的事，網易希望改變該種情況，令上網變得更加容易。

另外網易創辦初期也有一段小插曲，公司創辦時因netease.com的域名已被註冊，丁磊只好註冊了www.nease.com和www.nease.net，有指1年後，網易再以5萬美元買回www.netease.com的域名，當時公司已推出免費主頁、免費郵箱等服務。

相關文章：

【科網狂潮】網易京東下周闖關聆訊 網易6.11、京東6.18掛牌

【中概股危機】大摩：中資ADR前景堪憂 網易被剔出中港焦點股名單（附最新焦點股一覽）