【口罩供應】愛的家口罩價下調 擬在港拓生產綫

▲ 鍾銘思指，在港設廠「其實是小小夢想，作為香港品牌，希望可以made in HK，及支持香港工業。」

香港疫情漸入佳境，除了多次出現零確診，政府亦開始放寬限制，而疫情下香港湧現多個本地口罩品牌，口罩供應漸趨穩定下，於深圳設廠的口罩生產商「愛的家」創辦人鍾銘思接受專訪時表示，不擔心造成競爭，更希望香港日後可成為口罩出口的地方，今年亦計劃在香港開設廠房。

鍾銘思為港澳直通巴士協會副主席、香港旅遊促進會創會會長鍾偉棠女兒，現時鍾偉棠於「愛的家」擔任總裁。

鍾銘思指，在港設廠「其實是小小夢想，作為香港品牌，希望可以made in HK，及支持香港工業。」她指，初步打算香港廠房設2條生產綫。她續指，未來不排除擴大出產防疫用品範疇，現已有生產酒精搓手液，初步或會與口罩以捆綁式出售。

本港疫情緩和，愛的家口罩價格下調。鍾銘思指，口罩零售價與原料價格掛勾，疫情最嚴重之際，原料價格幾乎「日日鮮」，「近幾個月買原料如同炒股票一樣」，現時雖稍回穩，但仍有波動，原料價格急升10倍亦偶然發生。

更多專訪內容請留意周一（24日）經濟日報。

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記者：袁諾曦、陳韻妍