【新股IPO】華興資本：5年內最少50隻中概股回流上市

▲ 外電早前亦報道，百勝中國正考慮於今年內在港上市，並與中金、高盛商討上市項目，惟暫時未有確實的上市時間表。

市場盛傳網易（美︰NTES）擬於6月11日在港第二上市，京東（美︰JD）則爭取6月18日創立紀念日第二上市，為中概股回歸潮揭開序幕。華興資本董事總經理及國際股票資本市場主管宋暘接受本報獨家訪問時表示，目前已經有中概股查詢有關回港作第二上市的事宜，又預料今年下半年本港新股市場轉趨活躍。

宋暘認為，中概股回歸香港作第二上市並非必然，但他預計，未來3至5年內最多約有50至60家中概股來港上市。他又認為，中概股回港作第二上市原因，主要是部分公司「追隨」阿里巴巴 （09988） 而帶動，以及因中美政治關係影響而計劃回流。他強調，儘管近日中概股風波不斷，目前未見準備赴美上市的公司因而轉軚。

據華興資本研究報告統計，現時有36間於美國或英國上市的中概股，符合來港作第二上市的要求，包括內地搜尋引擎百度（美︰BIDU）、內地教育集團好未來（美：TAL）及餐飲營運商百勝中國（美︰YUMC）。外電早前亦報道，百勝中國正考慮於今年內在港上市，並與中金、高盛商討上市項目，惟暫時確實的上市時間表。

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宋暘預期，下半年香港新股市場轉趨活躍，他亦透露華興旗下多個項目於下半年上市。

據聯交所的公開資料顯示，今年首季新股上市宗數錄39間，集資額錄144億元，宋暘認為，每年首季並非新股發行的旺季，故上市宗數不多。此外，他指，今年初受到疫情影響，原定於首季上市的公司亦會在下半年繼續進行上市程序，令下半年新股市場變得更加活躍。

疫情影響下，不少散戶轉而投資生物科技股，宋暘表示，生物科技公司向來受到機構投資者歡迎，不過疫情期間，令不少散戶投資者對生物科技公司認識更深，才釀成一股生物科技股認購潮。

就近日上市的沛嘉醫療 （09996） 及康方生物 （09926） 為例，分別吸引約28.6萬及18.7萬名投資者認購。

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責任編輯：謝卓榮